Український лідер виступив по відеозв'язку на Міжнародному безпековому форумі у Братиславі. Зеленський заявив, що неможливо переоцінити загрозу, яку Росія створила для водного потенціалу усієї нашої частини Європи. Мовиться про Центр, Схід, Чорноморський басейн.

Зауважте Відмова Україні в кандидатстві в ЄС буде величезною дестабілізацією для континенту, – Зеленський

Зеленський наголосив, що бойові дії на Донбасі ще з 2014 року створять загрозу забруднення підземних вод.

Якщо продовжиться затоплення вугільних шахт на Донбасі, то отрута і навіть радіоактивне забруднення можуть потрапити не тільки в річки України, але й в Чорне і Азовське моря,

– нагадав президент.

Український лідер додав, що є, наприклад, шахта "Юнком". Ще у 1979 році там стався підземний ядерний вибух.

Окрім того, Зеленський нагадав про блокаду українських портів, яку чинить Росія. Це призвело до того, що світ опинився на порозі продовольчої кризи.