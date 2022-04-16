Такое мнение в эфире 24 канала высказал военный эксперт Олег Жданов. Он отметил, что подкрепление полка "Азов" морскими пехотинцами в Мариуполе улучшило состояние наших защитников и усугубило ситуацию для российских войск.
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Когда Россия капитулирует
По словам Жданова, Россия настолько подлая страна, что она может пообещать, а затем выстрелами в спину сделать так, как пожелает. Тогда переговоры прекратят и все будут решать только на поле боя.
На мой взгляд, если Россию разгромят на поле боя – будет договор о капитуляции.
Жданов рассказал, когда прекратят переговоры с Россией: смотрите видео