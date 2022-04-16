Таку думку в ефірі 24 каналу висловив військовий експерт Олег Жданов. Він зазначив, що підкріплення полку "Азов" морськими піхотинцями в Маріуполі покращило стан наших захисників та погіршило ситуацію для російських військ.

До теми Знищення захисників Маріуполя поставить крапку в будь-яких переговорах із Росією, ​–​ Зеленський

Коли Росія капітулює

За словами Жданова, Росія настільки підла країна, що вона може пообіцяти, а потім пострілами в спину зробити так, як забажає. Тоді перемовини припинять, і все вирішуватимуть тільки на полі бою.

На мою думку, якщо Росію розгромлять на полі бою – буде договір про капітуляцію. Олег Жданов Військовий експерт

Жданов розповів, коли припинять перемовини з Росією: дивіться відео