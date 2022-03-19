Об этом в эфире 24 канала сообщил лидер белорусской оппозиции Павел Латушко. Он предположил, что выезд белорусских дипломатов из Украины и перекидывание войск на границу не исключают вероятности участия Беларуси в войне.

Обратите внимание Лукашенко, возможно, и хотел бы отправить войска в Украину, но его могут не послушать

Солдаты сложат оружие – Лукашенко "улетит" с престола

Павел Латушко надеется, что в случае если режим решится втянуть Беларусь в войну, большинство военных не пойдет против Украины или сложит оружие.

У него (Лукашенко – 24 канал) есть опасения, что если солдаты, офицеры начнут складывать оружие – это будут его последние дни. "Полетит" с незаконно удерживающего престола,

– сказал оппозиционер.

В то же время, чтобы обезопасить себя от процессов против режима внутри страны, Лукашенко "заасфальтировал" все гражданское общество, отметил Латушко. Самопровозглашенный президент Беларуси применяет максимальные репрессии.

"Лукашенко – военный преступник и должен понести международную ответственность так же, как и Путин и все, кто участвует в войне", – сказал Павел Латушко.

Латушко о вероятности нападения белорусских войск: смотрите видео