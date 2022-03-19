Про це в ефірі 24 каналу повідомив лідер білоруської опозиції Павло Латушко. Він припустив, що виїзд білоруських дипломатів з України та перекидання військ до кордону не відкидають ймовірності участі Білорусі у війні.
Зверніть увагу Лукашенко, можливо, й хотів би відправити війська до України, але його можуть не послухати
Солдати складуть зброю – Лукашенко "полетить" з престолу
Павло Латушко сподівається, що у разі, якщо режим наважиться втягнути Білорусь у війну, більшість військових не піде проти України або складе зброю.
У нього (Лукашенка – 24 канал) є побоювання, що якщо солдати, офіцери почнуть складати зброю – це будуть його останні дні. "Полетить" з престолу, який незаконно утримує,
– сказав опозиціонер.
Водночас щоб убезпечити себе від процесів проти режиму всередині країни, Лукашенко "заасфальтував" все громадянське суспільство, зазначив Латушко. Самопроголошений президент Білорусі застосовує максимальні репресії.
"Лукашенко – військовий злочинець і має понести міжнародну відповідальність так само як і Путін та всі, хто бере участь у війні", – сказав Павло Латушко.
Латушко про ймовірність нападу білоруських військ: дивіться відео