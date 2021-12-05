Украинский политик и общественный деятель, председатель аналитически-адвокационной организации "Центр совместных действий" вспомнил, какой была первая просьба к нему. Об этом Рыбачук рассказал 24 каналу в рамках проекта "Баррикады Достоинства".

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Один за другим выступали депутаты, – Рыбачук о первой ночи на Майдане

Рыбачук вспомнил, что приехал на Майдан, когда там еще стоял "броневик", где один за другим выступали депутаты.

И первая просьба ко мне была: "Если там будут депутаты, то не "Беркут", а депутаты разгонят этот Майдан. Это же инициатива, которая снизу взорвалась, она не партийная". И с этого все началось,

– вспомнил политик.

Рассказал, что тогда под часовней собралась неформальная инициативная группа, которая насчитывала ориентировочно 15 человек.

"Некоторых из них я знал еще со времен Оранжевой революции. Уже тогда пришла весточка из суда, которая запрещала какие-либо палатки, что-нибудь на Майдане, а было уже холодно. И мы тогда решили, что мы не будем давать формальный повод для применения силы, что мы не будем ставить палатки", – рассказал Рыбачук.

Отмечает, что "студенты очень внимательно за этим следили".

Нам было тогда важно что-то сказать, объяснить и призвать киевлян выходить на Майдан, потому что Янукович должен был лететь в Вильнюс – подписывать или не подписывать Соглашение,

– заверил глава аналитически-адвокационной организации "Центр совместных действий".

Кроме того, он вспомнил, что тогда было очень глубокое недоверие к политикам. Меседж был, чтобы Майдан не заполонили партийной символикой, а политиков регулярно приглашали на сцену для выступлений перед молодежью.

Рассказ Рыбачука о Революции Достоинства

В рамках проекта "Баррикады Достоинства" Рыбачук вспомнил, что после расстрелов на Майдане, по расчетам Путина, все должны были разбежаться. Однако произошло совсем другое – пришли люди, для которых Украина, без пафоса, важнее личной жизни.

Рыбачук также напомнил об избиении студентов в ночь на 1 декабря 2013 года. По его словам, правоохранители вели себя нагло, но уже тогда боялись студентов, которые проводили массовые митинги.

Также политик рассказал, что говорил с "Беркутовцами" на Майдане во время событий Революции Достоинства. По его словам, угрозой для активистов были не спецназовцы, а их руководство на Банковой.

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