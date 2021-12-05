Український політик і громадський діяч, голова аналітично-адвокаційної організації "Центр спільних дій" пригадав, яким було перше прохання до нього. Про це Рибачук розповів 24 каналу в межах проєкту "Барикади Гідності".

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Один за одним виступали депутати, – Рибачук про першу ніч на Майдані

Рибачук пригадав, що приїхав на Майдан, коли там ще стояв "броньовичок", де один за одним виступали депутати.

І перше прохання до мене було: "Якщо там будуть депутати, то не "Беркут", а депутати розженуть цей Майдан. Це ж ініціатива, яка знизу вибухнула, вона не партійна". І з цього все розпочалося,

– пригадав політик.

Розповів, що тоді під капличкою зібралася неформальна ініціативна група, яка налічувала орієнтовно 15 людей.

"Деяких з них я знав ще з часів Помаранчевої революції. Вже тоді прийшла вісточка з суду, яка забороняла будь-які намети, будь-що на Майдані, а було вже холодно. І ми тоді вирішили, що ми не будемо давати формального приводу для застосування сили, що ми не будемо ставити намети", – розповів Рибачук.

Наголошує, що "студенти дуже пильно за цим слідкували".

Нам було тоді важливо щось сказати, пояснити та закликати киян виходити на Майдан, бо Янукович мав летіти у Вільнюс – підписувати або не підписувати Угоду,

– запевнив голова аналітично-адвокаційної організації "Центр спільних дій".

Окрім того, він пригадав, що тоді була дуже глибока недовіра до політиків. Меседж був, щоб Майдан не заполонили партійною символікою, а політиків регулярно запрошували на сцену для виступів перед молоддю.

Розповідь Рибачука про Революцію Гідності

У рамках проєкту "Барикади Гідності" Рибачук пригадав, що після розстрілів на Майдані, за розрахунками Путіна, всі мали б розбігтися. Проте сталось зовсім інше – прийшли люди, для яких Україна, без пафосу, важливіша за особисте життя.

Рибачук також пригадав про побиття студентів у ніч на 1 грудня 2013 року. За його словами, правоохоронці поводилися нахабно, але вже тоді боялися студентів, які проводили масові мітинги.

Також політик розповів, що говорив з "беркутівцями" на Майдані під час подій Революції Гідності. За його словами, загрозою для активістів були не спецпризначенці, а їхнє керівництво на Банковій.

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