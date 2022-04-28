Об этом в эфире 24 канала сказал польский ученый, общественный деятель Ришард Купидура. Он отметил, что тогда следующей целью Путина будет именно Польша.

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По его словам, в польском обществе в целом существует компромисс по поводу того, что помощь украинцам – это не просто помощь соседям.

Также это важно для нас, потому что если Украина проиграет эту войну, мы будем следующие,

– отметил Купидура.

Он подчеркнул, что это на каком-то подсознательном уровне проявляется у поляков.

"Поэтому здесь не до конца понятно, кто кого должен благодарить. Многие граждане Польши принимают украинских гостей – женщин и детей, – но помнят о том, что их мужчины защищают и их, в частности", – добавил польский деятель.

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