Про це в ефірі 24 каналу сказав польський науковець, громадський діяч Ришард Купідура. Він зазначив, що тоді наступною ціллю Путіна буде саме Польща.

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За його словами, у польському суспільстві загалом існує компроміс щодо того, що допомога українцям – це не просто допомога сусідам.

Також це важливо для нас, тому що, якщо Україна програє цю війну, ми будемо наступні,

– зазначив Купідура.

Він наголосив, що це на якомусь підсвідомому рівні проявляється у поляків.

"Тому тут не до кінця зрозуміло, хто кому має дякувати. Багато громадян Польщі приймають українських гостей – жінок та дітей, – але пам'ятають про те, що їхні чоловіки захищають і їх, зокрема", – додав польський діяч.

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