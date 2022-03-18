Если Украина упадет, Путин пойдет в страны Балтии, – Пионтковский
Запад прекрасно понимает, что в случае победы над Украиной Россия будет двигаться дальше. Это часть плана главы Кремля Владимира Путина, как и его ядерный шантаж.
Такое мнение в эфире 24 канала высказал российский публицист Андрей Пионтковский. По его словам, Запад не закрывает небо над Украиной и не предоставляет польские истребители, поскольку ядерный шантаж главы Кремля уже работает.
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Шантаж Путина работает
По словам Пионтковского, США очень помогли Украине, и без поддержки Штатов было бы значительно труднее. Однако Джо Байден каждый день продолжает повторять, что не отправит туда их солдат и не закроет небо.
Этот ядерный шантаж уже действует и еще заработает на полную. Если Украина упадет, Путин пойдет в страны Балтии.
В то же время по мнению публициста, Байден также хочет показать, какой он все же сильный и смелый. Именно поэтому заявляет, что будет всеми силами бороться за каждый дюйм стран, которые являются членами НАТО.
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