Украине надо выстоять еще столько же, чтобы одержать победу. Так считает Илья Пономарев, бывший депутат российской Госдумы.
Читайте также Хочет отвлечь внимание от реальности, – Джонсон о ядерных угрозах Путина
"Если Украина выстоит 10 дней, России придется капитулировать, сев за стол переговоров", – убежден бывший российский депутат.
Ранее Украина договорилась о переговорах с Россией на украинско-белорусской границе. Зеленский пояснил, что не очень верит в исход встречи, но попробовать стоит.
Кто такой Илья Пономарев: коротко
- Российский политический деятель, предприниматель в области высоких технологий. Был депутатом российской Думы с 2007 по 2016 годы.
- В марте 2014 года был единственным политиком в российском парламенте, кто проголосовал против оккупации украинского Крыма.
Подписывайтесь на телеграм 24 канала, чтобы оперативно узнавать важные новости.