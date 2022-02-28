Украине надо выстоять еще столько же, чтобы одержать победу. Так считает Илья Пономарев, бывший депутат российской Госдумы.

Читайте также Хочет отвлечь внимание от реальности, – Джонсон о ядерных угрозах Путина

"Если Украина выстоит 10 дней, России придется капитулировать, сев за стол переговоров", – убежден бывший российский депутат.

Ранее Украина договорилась о переговорах с Россией на украинско-белорусской границе. Зеленский пояснил, что не очень верит в исход встречи, но попробовать стоит.

Кто такой Илья Пономарев: коротко

Российский политический деятель, предприниматель в области высоких технологий. Был депутатом российской Думы с 2007 по 2016 годы.

В марте 2014 года был единственным политиком в российском парламенте, кто проголосовал против оккупации украинского Крыма.

Подписывайтесь на телеграм 24 канала, чтобы оперативно узнавать важные новости.