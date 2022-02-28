Україні треба вистояти ще стільки ж, щоб здобути перемогу. Так вважає Ілля Пономарьов, колишній депутат російської Держдуми.

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"Якщо Україна вистоїть 10 днів, Росії доведеться капітулювати, сівши за стіл переговорів", – переконаний колишній російський депутат.

Раніше Україна домовилася про переговори з Росією на українсько-білоруському кордоні. Зеленський пояснив, що не дуже вірить у результат зустрічі, але спробувати варто.

Хто такий Ілля Пономарьов: коротко

Посійський політичний діяч, підприємець у галузі високих технологій. Був депутатом російської Думи з 2007 по 2016 роки.

У 2014 році був єдиним з 450 депутатів у російському парламенті, хто проголосував проти окупації українського Криму.

Згодом Пономарьову довелося виїхати з Росії. Він жив у США. Потім отримав українське громадянство й переїхав у Київ.

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