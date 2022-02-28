Прем'єр-міністр Великої Британії прокоментував висловлювання лідера держави-агресорки про переведення сил стримування російської армії в особливий режим несення бойового чергування.

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Джонсон про ядерні погрози Путіна

Британський політик зазначив, що рішення Путіна привести сили стримування, зокрема і ядерну зброю, у стан підвищеної бойової готовності, "відвертає увагу від реальності того, що відбувається в Україні".

Якщо він хоче зупинитися, якщо він хоче піти, якщо він хоче вести переговори, це дуже хороші новини. Однак я сумніваюся,

– сказав Джонсон.

Він додав, що нічого з того, що він бачив досі в поведінці глави Кремля, не змушує його думати, що Путін може бути щирим.

Джонсон також наголосив, що російський президент пішов на "згубну, неправомірну авантюру, яка ні до чого доброго не приведе для Росії". Про це Захід попереджав вже давно.

Звернення Джонсона до росіян: що відомо

Борис Джонсон ввечері 25 лютого звернувся до росіян через війну проти України. Він наголосив: те, що відбувається на вулицях та у полях України – ніщо інше, як трагедія. Адже гинуть молоді військові та цивільні, по містах гуркотять танки, з неба без розбору падають ракети.

Британський політик додав, що дії Путіна ведуть до повної ізоляції країни. Від держави-агресорки відцурається уся міжнародна спільнота, а її економіка страждатиме від серйозних санкцій.

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