Об этом в эфире 24 канала рассказала корреспондентка из Харькова. Она отметила, что Белгород располагается неподалеку Харьковской области.
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"Харьковчане публикуют обращения к белгородцам, что они могут, если им страшно у себя, то приезжать и жить у нас. Можно на Салтовку, Пятихатки, Горизонт. То есть в самые обстрелянные россиянами районы. Может им здесь будет безопаснее", – сказала журналистка.
Первые честные выборы
По словам корреспондентки, сегодня, 1 апреля, появились еще обращения к белгородцам. Речь идет о том, у них должны быть выборы в Белгородскую Народную Республику.
Это, конечно, первоапрельское, но в пабликах этого много. Первые справедливые выборы, которые могут состояться на Белгородщине,
– отметила корреспондентка.
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