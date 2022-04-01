Про це в ефірі 24 каналу розповіла кореспондентка з Харкова. Вона зазначила, що Бєлгород розташовується неподалік Харківської області.

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"Харків'яни публікують звернення до бєлгородців, що вони можуть, якщо їм страшно в себе, то приїжджати та жити до нас. Можна на Салтівку, П'ятихатки, Обрій. Тобто у найбільш обстріляні росіянами райони. Може їм тут буде безпечніше", – сказала журналістка.

Перші чесні вибори

За словами кореспондентки, сьогодні, 1 квітня, з'явилися ще звернення до бєлгородців. Мовиться про те, у них мають бути вибори в Бєлгородську народну республіку.

Це, звісно, першоквітневе, але в пабліках цього багато. Перші справедливі вибори, які можуть відбутися на Бєлгородщині,

– зазначила кореспондентка.



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