Сейчас Павел Вовк наблюдает за ситуацией в Украине по делу против него. Если она будет развиваться, как в 2019 году, он вернется.

Об этом рассказал член Общественного совета добропорядочности Роман Маселко в прямом эфире программы "Что это было?" на 24 канале.

Интересно Захват власти Окружным админсудом Киева: уже вручено 12 подозрений

Он вспомнил, что в 2019 году меру пресечения к Павлу Вовку не применили, под стражу не взяли, отстранение не состоялось в Высшем совете правосудия.

На пленках есть четкие данные о том, что он имеет там (в Высшем совете правосудия – 24 канал) хорошие контакты. Не просто узнает информацию, а дает указания что сделать,

– сообщил Роман Маселко.

"Соответственно, если Вовк будет видеть, что для него нет никаких рисков, то он вернется и будет защищать свое имя", – добавил Маселко.

Член Общественного совета добропорядочности пояснил, что у Павла Вовка есть защитники в каждом серьезном органе. Он что-то для них сделал, теперь они что-то для него. Поэтому Вовк не будет скрываться, а приедет и будет использовать все свои связи, чтобы сказать "я не виноват, а это все иноагенты".

Читайте также Подозрение скандальному судье Вовку: громкое заявление главы ОАСК

Что известно об ОАСКЕ и его скандальном главе Вовке