Если Вовк будет видеть, что нет рисков, то вернется в Украину: дело скандального судьи
Сейчас Павел Вовк наблюдает за ситуацией в Украине по делу против него. Если она будет развиваться, как в 2019 году, он вернется.
Об этом рассказал член Общественного совета добропорядочности Роман Маселко в прямом эфире программы "Что это было?" на 24 канале.
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Он вспомнил, что в 2019 году меру пресечения к Павлу Вовку не применили, под стражу не взяли, отстранение не состоялось в Высшем совете правосудия.
На пленках есть четкие данные о том, что он имеет там (в Высшем совете правосудия – 24 канал) хорошие контакты. Не просто узнает информацию, а дает указания что сделать,
– сообщил Роман Маселко.
"Соответственно, если Вовк будет видеть, что для него нет никаких рисков, то он вернется и будет защищать свое имя", – добавил Маселко.
Член Общественного совета добропорядочности пояснил, что у Павла Вовка есть защитники в каждом серьезном органе. Он что-то для них сделал, теперь они что-то для него. Поэтому Вовк не будет скрываться, а приедет и будет использовать все свои связи, чтобы сказать "я не виноват, а это все иноагенты".
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Что известно об ОАСКЕ и его скандальном главе Вовке
- Это киевский специальный суд первой инстанции. Он рассматривает административные дела, в которых хотя бы одной из сторон является орган исполнительной власти или местного самоуправления.
- Председателем этого суда Павел Вовк. За свое частое участие в разнообразных скандалах Вовк является едва ли не самым известным в Украине судьей.
- Вовк, а также судья ОАСК Игорь Погрибинченко и судья Суворовского районного суда Одессы Иван Шепитко были подозреваемыми по делу о вмешательстве в деятельность государственных органов.
- По версии следствия, глава суда со своими коллегами саботировали квалификационное оценивание путем назначения лояльных членов ВККСУ, запугивания других и другими методами. НАБУ опубликовало часть записей разговоров из кабинета Павла Вовка.