Якщо Вовк буде бачити, що немає ризиків, то повернеться в Україну: справа скандального судді
Зараз Павло Вовк спостерігає за ситуацією в Україні стосовно справи проти нього. Якщо вона буде розвиватися, як у 2019 році, він повернеться.
Про це розповів член Громадської ради доброчесності Роман Маселко в прямому ефірі програми "Що це було?" на 24 каналі.
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Він пригадав, що у 2019 році запобіжний захід до Павла Вовка не застосували, під варту не взяли, відсторонення не відбулося у Вищій раді правосуддя.
На плівках є чіткі дані про те, що він має там (у Вищій раді правосуддя – 24 канал) хороші контакти. Не просто дізнається інформацію, а дає вказівки що зробити,
– повідомив Роман Маселко.
"Відповідно, якщо Вовк буде бачити, що для нього немає ніяких ризиків, то він повернеться й буде захищати своє ім’я", – додав Маселко.
Член Громадської ради доброчесності пояснив, що у Павла Вовка є захисники в кожному серйозному органі. Він щось для них зробив, тепер вони щось для нього. Тому Вовк не буде переховуватися, а приїде і буде використовувати всі свої зв’язки, щоб сказати "я не винен, а це все іноагенти".
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Що відомо про ОАСК та його скандального очільника Вовка
- Це київський спеціальний суд першої інстанції. Він розглядає адміністративні справи, в яких хоча б однією зі сторін є орган виконавчої влади чи місцевого самоврядування.
- Головою цього суду є Павло Вовк. Через свою часту участь у різноманітних скандалах Вовк є чи не найбільш відомим в Україні суддею.
- Вовк, а також суддя ОАСК Ігор Погрібінченко та суддя Суворовського районного суду Одеси Іван Шепітко були підозрюваними у справі про втручання в діяльність державних органів.
- За версією слідства, глава суду зі своїми колегами саботували кваліфікаційне оцінювання шляхом призначення лояльних членів ВККСУ, залякування інших і іншими методами. НАБУ опублікувало частину записів розмов з кабінету Павла Вовка.