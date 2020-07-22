Зараз Павло Вовк спостерігає за ситуацією в Україні стосовно справи проти нього. Якщо вона буде розвиватися, як у 2019 році, він повернеться.

Про це розповів член Громадської ради доброчесності Роман Маселко в прямому ефірі програми "Що це було?" на 24 каналі.

Цікаво Захоплення влади Окружним адмінсудом Києва: вже вручено 12 підозр

Він пригадав, що у 2019 році запобіжний захід до Павла Вовка не застосували, під варту не взяли, відсторонення не відбулося у Вищій раді правосуддя.

На плівках є чіткі дані про те, що він має там (у Вищій раді правосуддя – 24 канал) хороші контакти. Не просто дізнається інформацію, а дає вказівки що зробити,

– повідомив Роман Маселко.

"Відповідно, якщо Вовк буде бачити, що для нього немає ніяких ризиків, то він повернеться й буде захищати своє ім’я", – додав Маселко.

Член Громадської ради доброчесності пояснив, що у Павла Вовка є захисники в кожному серйозному органі. Він щось для них зробив, тепер вони щось для нього. Тому Вовк не буде переховуватися, а приїде і буде використовувати всі свої зв’язки, щоб сказати "я не винен, а це все іноагенти".

Читайте також Підозра скандальному судді Вовку: гучна заява голови ОАСК

Що відомо про ОАСК та його скандального очільника Вовка