Если враг не сможет перебросить войска дальше, то это значит, что "бобик сдох", – Арестович

Российские оккупанты пытаются захватить украинские территории, однако им это не всегда удается. Кроме того, они теряют силы и резервы. И если россияне не смогут перебросить войска, например, к Южноукраинской АЭС, то это будет означать, что "бобок сдох".

Об этом заявил советник Офиса Президента Алексей Арестович в прямом эфире телеканала "Рада".

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По его словам, российские террористы оцепили многие города Украины, но они не могут продвинуться на этих местах, то какую Украину они хотят взять?

"У них уже нет войск для таких подвигов. А отказ от мобилизации на уровне Путина показывает, что и этот потенциал исчерпан", – заявил Арестович.

По его мнению, через двое суток станет яснее. Если россияне смогут оперативно стянуть и перебросить войска, например, к Юноукраинской АЭС, то это будет означать, что у них еще есть потенциал, но это будет последний или предпоследний потенциал.

Затем потребуется огромная пауза, чтобы снова перегруппироваться и накопить силы. Это может занять неделю. А если они и этого не сделают, это значит, что все, "бобик сдох". То есть активная фаза будет постепенно затихать,

– заверил советник ОП.

Арестович добавил, что тогда для последующих оперативных им понадобится очень много времени. И за это время многое может произойти, например, поступит много западной помощи.

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