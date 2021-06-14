Об этом рассказал политолог Александр Солонтай. Он объяснил, что в случае досрочных выборов у украинцев не будет большого выбора во время голосования.

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"Если выборы в Верховную Раду произойдут внезапно, то в Украине не будет новых политических сил", – заверил политолог.

Солонтай: Политическая палитра сохранится

Солонтай отметил, что говорится о досрочных выборах, когда распустят Верховную Раду и сразу организуют выборы.

В таком случае сохранится та же политическая палитра, что есть сейчас,

– подчеркнул он.

Солонтай предположил, что единственные изменения, которые могут произойти, это замена некоторых фракций. Например, может выйти из Рады "Голос".

"Если же выборы состоятся позже – будет накапливаться серьезный запас тех, кого изберут в следующую Раду. Это новые силы, о которых сейчас даже не говорится", – объяснил Солонтай.

Справка. В свежем рейтинге партий лидирует "Слуга народа". После нее – "Европейская солидарность". Подробнее читайте здесь.

Солонтай о возможных досрочных выборах в Раду: видео