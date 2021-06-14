Про це розповів політолог Олександр Солонтай. Він пояснив, що у разі дострокових виборів українці не матимуть великого вибору під час голосування.

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"Якщо вибори до Верховної Ради стануться раптово, то в Україні не буде нових політичних сил", – запевнив політолог.

Солонтай: Політична палітра збережеться

Солонтай наголосив, що мовиться про дострокові вибори, коли розпустять Верховну Раду і одразу організують вибори.

У такому разі збережеться та ж політична палітра, що є зараз,

– наголосив він.

Солонтай припустив, що єдині зміни, які можуть статися, це заміна деяких фракцій. Наприклад, може вийти з Ради "Голос".

"Якщо ж вибори відбудуться пізніше – накопичуватиметься серйозний запас тих, кого оберуть до наступної Ради. Це нові сили, про які зараз навіть не мовиться", – пояснив Солонтай.

Довідка. У свіжому рейтингу партій лідирує "Слуга народу". Після неї – "Європейська солідарність". Детальніше читайте тут.

Солонтай про ймовірні дострокові вибори у Раду: відео