Про це розповів політолог Олександр Солонтай. Він пояснив, що у разі дострокових виборів українці не матимуть великого вибору під час голосування.
До теми Зеленський залякує депутатів розпуском Ради: є кілька причин, чому цього не станеться
"Якщо вибори до Верховної Ради стануться раптово, то в Україні не буде нових політичних сил", – запевнив політолог.
Солонтай: Політична палітра збережеться
Солонтай наголосив, що мовиться про дострокові вибори, коли розпустять Верховну Раду і одразу організують вибори.
У такому разі збережеться та ж політична палітра, що є зараз,
– наголосив він.
Солонтай припустив, що єдині зміни, які можуть статися, це заміна деяких фракцій. Наприклад, може вийти з Ради "Голос".
"Якщо ж вибори відбудуться пізніше – накопичуватиметься серйозний запас тих, кого оберуть до наступної Ради. Це нові сили, про які зараз навіть не мовиться", – пояснив Солонтай.
Солонтай про ймовірні дострокові вибори у Раду: відео