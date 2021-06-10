Президентська монобільшість "Слуга народу" задає темп у Раді. Якщо ж нардепи не слухаються, як це було під час конституційної кризи, президент Зеленський нагадує про те, що може легко з ними попрощатись

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"Якщо ми підемо всупереч, то ми будемо виходити з цього кута навіть таким шляхом", – казав президент.

Відносини між президентом і парламентом загострюються з кожним важливим законопроєктом. Пристрасті за "антиколомойським" законом тривали кілька місяців, те саме спіткало і запровадження ринку землі. Не могли дійти згоди і щодо кадрових призначень в уряді.

Чому Раду зараз не розпустять

Політолог Володимир Фесенко пояснив, що існує 3 причини для розпуску Ради:

неможливість створення нової коаліції;

неможливість сформування нового кадрового складу уряду;

Верховна Рада протягом місяця не може працювати у пленарному режимі.

Жодного з цих пунктів наразі немає.

Аби убезпечити себе, президент заговорив про референдум, щоб заручитись підтримкою громадськості. Прийняти законопроєкт народ не може, а от підтримати – будь ласка.

Довідка. Питання про олігархів можуть винести на референдум у тому разі, якщо Рада не підтримає законопроєкт. Про це заявив Зеленський у червні.

Зеленський може поставити питання руба: якщо Верховна Рада не підтримує, то про яку конституційність може мовитися,

– зауважив Фесенко.

Зеленському дострокові вибори не на руку

Фахівці назвали питання про розпуск Ради виключно "лякалкою" Зеленського, адже наразі йому це не на руку. Та й у президента є інші інструменти впливу на монобільшість.

У нього є і силові відомства в руках, і прямий мандат від суспільства, і РНБО,

– запевнив політолог Олег Саакян.

Знайти компромат на особливо незламних парламентарів своєї фракції також можливо, адже навіть усередині монобільшості ніхто не відхрещується від існування "договорняків", як у кожній парламентській політсилі.

Нові причини для розмови про розпуск

Новим приводом для спалаху теми розпуску стали правки нардепів від "Слуги народу". Ті буквально перекреслили законопроєкт про е-декларування і покарання за незаконне збагачення.

Перепиши майно на родичів, або ж взагалі забудь про декларацію – все одно не сядеш за ґрати. Президент такі виправляння не оцінив.

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Законопроєкт про олігархів буде "гарячим"

Політолог Микола Давидюк сказав, коли у парламенті стане справді гаряче.

Якщо депутати не проголосують за законопроєкт про деолігархізацію, то президент обіцяв їх розпустити,

– розповів Давидюк.

За цей законопроєкт Рада візьметься вже у червні. Існує ймовірність того, що його можуть не проголосувати.

"Представники олігархів є у всіх фракціях, з цим не треба сперечатись. Якщо вам хтось каже, що це не так – вони брешуть. На нашу фракцію також впливають, як і на всі інші", – казав голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія.

Політики вже очікують, що цей законопроєкт буде дуже важким.

Не думаю, що це будуть якісь деструктивні рухи в парламенті, але будуть намагатись заблокувати усіма доступними шляхами: процедурно, не процедурно, вибивати голоси, купувати голоси,

– спрогнозував Арахамія.