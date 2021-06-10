Тему форми збірної підняли на пресконференції "Слуг народу". Голова партії Олександр Корнієнко зазначив: це питання глибоко політичне і дипломатичне.

Нагадаємо УЄФА зобов'язав збірну України прибрати з форми слоган "Героям слава"

"УЄФА не заперечує проти Криму – і це головне"

У "Слузі народу" зазначають: історія є повчальною для тих, хто кричить про зраду і продажний УЄФА. Загалом Європейський футбольний союз не виступає проти нового дизайну і не виконав усі вимоги на догоду Росії.

Для мене у цій новині було дуже важливо те, що проти карти України УЄФА не заперечує. Це відповідь усім, хто шукає зраду, мовляв, Росія купила УЄФА. Якби Росія купила УЄФА, була би форма без Криму. Це точно для Росії важливіше, ніж слова "Слава Україні! Героям слава!"

– заявив Олександр Корнієнко.

Голова партії "Слуга народу" додав: від такого рішення УЄФА концентрація вживання слів "Героям слава!" на чемпіонаті буде лише вищою. Глава фракції Давид Арахамія пожартував, що можливо із Росією варто боротися флешмобами.

Що у "Слузі народу" кажуть про рішення УЄФА щодо форми: дивіться відео 24 каналу

Заберуть лише слоган "Героям слава!"

Україну зобов'язали прибрати з форми напис "Героям Слава!". Мотивація така, що начебто ці слова у поєднанні з першою частиною – "Слава Україні" – несуть політичний підтекст. Усі інші елементи лишаться незмінними.

Втім, претензії Росії щодо форми були більшими: країна-агресорка намагалася оскаржити контури карти України, де є Крим і окуповані території. Але це не задовільнили, відтак контури карти України з Кримом та гасло "Слава Україні" залишиться.

Коротко про невдоволення Росії формою української збірної: