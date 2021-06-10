Тему формы сборной подняли на пресс-конференции "Слуг народа". Председатель Партии Александр Корниенко отметил: Это вопрос глубоко политический и дипломатический.

Напоминаем УЕФА обязал сборную Украины убрать с формы слоган "Героям слава", – СМИ

"УЕФА не возражает против Крыма – и это главное"

В "Слуге народа" отмечают: история является поучительной для тех, кто кричит об измене и продажном УЕФА. В целом европейский футбольный союз не выступает против нового дизайна и не выполнил все требования в угоду России.

Для меня в этой новости было очень важно то, что против карты Украины УЕФА не возражает. Это ответ всем, кто ищет предательство, мол, Россия купила УЕФА. Если бы Россия купила УЕФА, была бы форма без Крыма. Это точно для России важнее, чем слова "Слава Украине! Героям слава!"

– заявил Александр Корниенко.

Председатель партии "Слуга народа" добавил: от такого решения УЕФА концентрация употребления слов "Героям слава!" на чемпионате будет только выше. Глава фракции Давид Арахамия пошутил, что возможно с Россией стоит бороться флешмобами.

Что в "Слуге народа" говорят о решении УЕФА относительно формы: смотрите видео 24 канала

Заберут лишь слоган "Героям слава!"

Украину обязали убрать из формы надпись "Героям Слава!". Мотивация такова, что вроде бы эти слова в сочетании с первой частью – "Слава Украине" – несут политический подтекст. Все остальные элементы останутся неизменными.

Впрочем, претензии России относительно формы были большими: страна-агрессор пыталась оспорить контуры карты Украины, где есть Крым и оккупированные территории. Но это не удовлетворили, поэтому контуры карты Украины с Крымом и лозунг "Слава Украине" останется.

Коротко о недовольстве России формой украинской сборной: