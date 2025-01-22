Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Суспільне.

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Який запобіжний захід призначили Горбенку

Генерал-лейтенанту Артуру Горбенку призначили два місяці перебування під вартою з правом вийти з СІЗО під заставу у 25 мільйонів гривень.

Варто зазначити, що Печерський районний суд Києва 21 січня почав засідання, на яких обирає запобіжний захід двом затриманим генералам та полковнику. Йдеться про екскомбрига 125 бригади ТрО Артура Горбенка, екскомандувача оперативно-тактичного угруповання військ "Харків" Юрія Галушкіна та колишнього командира 415 батальйону 23 ОМБр Іллю Лапіна.