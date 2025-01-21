Згідно з інформацією правоохоронців, бездіяльність командирів трьох підрозділів ЗСУ спричинила захоплення ворогом Липецької сільської тергромади Харківської області у 2024 році. Серед них був очільник 125 окремої бригади територіальної оборони ЗСУ. Побратими відреагували на ці звинувачення, пише 24 Канал.

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Що кажуть військові 125 бригади

Військові виступили із заявою щодо затримання свого колишнього командира Артура Горбенка. Вони вважають, що захисники, які почали обороняти Україну на Харківщині в перші години російського вторгнення і билися, допоки це було можливо, не заслуговують такого ставлення до себе з боку правоохоронців.

Нас було мало, у нас було мало боєприпасів, у нас було мало підтримки, але ми боролись, боролись під командуванням комбрига! Чи заслуговують бойові генерали та комбати, офіцери та солдати на таке ставлення? Чи мають так звучати новини? Чи вже суд встановив вину? Очевидно, що ні,

– йдеться у заяві бійців.

Побратими Артура Горбенка готові відстоювати інтереси свого командира в суді та прагнуть розповісти там всю правду про події на Харківщині.

Ситуація біля Липців на Харківщині зараз

Як розповів заступник командира батальйону ударних БпАК "Ахіллес" 92 ОШБр Олесь Маляревич у Липецькій громаді ворог намагається тиснути, але станом на 19 січня вороги не мали значних успіхів на цьому напрямку. ЗСУ попри важкі бої, тримають оборону.

Але нині загрозлива ситуація з'явилася на іншому напрямку, де росіяни застосовують велику кількість дронів та намагаються переправитися через річку Оскіл на човнах. Поки що окупантам це не вдається.