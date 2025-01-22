Так, на Youtube-каналі "Ґвалтівник Білоуса" (@Содом_і_Гоморра_КНУТКТ) вийшло відео, де дівчина, яка приховує обличчя, розповідає про домагання з боку викладача. На самому каналі ж обіцяють, що повномасштабне оприлюднення доказів щодо правопорушень, вчинених Білоусом, буде здійснюватися поетапно, передає 24 Канал.

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Що розповіла дівчина з відео

За словами дівчини з відео, Білоус почав їй писати в особисті повідомлення влітку 2020 року, коли вона вступила до театрального університету.

Студентка розповідає, що викладач запитував її про сім'ю, а також про романтичні стосунки. Із часом повідомлення ставали все більш "недоречними".

Дівчина стверджує, що коли питала у викладача організаційні моменти, він відповідав: "Чому ти хочеш говорити зі мною лише про роботу, а не хочеш мене збуджувати?".

Одного разу, каже постраждала, Білоус надіслав їй фото інтимних місць інших студенток і попросив надіслати такі ж. Також режисер цікавився, чи подобається їй "дитяче порно".

Дівчина зазначає, що викладач просив "поділитися своїми сексуальними фантазіями, інтимними фото, надсилав свої, коли його ніхто не просив".

Авторка відео каже, що найбільше її схвилювала ситуація, коли Білоус почав наполегливо запрошувати "на чай, поговорити й поплакатися йому".

Реакція університету

На сторінці університету імені Карпенка-Карого у Facebook з'явився допис. Там зазначається, що останнім часом мережею невідомими особами поширюється інформація про начебто неетичну та протиправну поведінку одного з викладачів. Там наголосили, що на сьогодні жодних офіційних заяв на адресу адміністрації вишу не надходило. "У разі виявлення подібних фактів просимо звертатись до відповідних правоохоронних органів", – підкреслили в університеті.

Під цим дописом користувачі почали залишати коментарі щодо ситуації. Більшість виступає на захист викладача. Серед них студенти, їхні батьки та випускники.

Так, студентка Вероніка Яремнчук стверджує, що "Андрій Федорович — щира та чесна людина, яка навчає своїх студентів вмінню створювати та любити мистецтво, поважати людей, відстоювати свої права".

Олександра Щербина, яка навчається на магістратурі, розповідає, що провчилася в Білоуса чотири роки й може "з повною упевненістю сказати, що нічого подібного не відбувалося".

Вікторія Гордієнко, мама студентки, заявила, що вона на 100 відсотків впевнена, що "брудну інформаційну кампанію" проти Білоуса ведуть ті, хто його не знають, і кому не вдалося реалізуватися у житті і професії.

Водночас випускник університету Валерій Філіпенко каже, що Андрій Білоус "багато років займається сексуальним харасментом, по суті зґвалтуванням через психологічні маніпуляції".

Режисерка Олена Апчел розкритикувала реакцію університету на інцидент: "Я засуджую таку інституціональну реакцію, в якій ви навіть не пробуєте захистити студенток та уникаєте відповідальності. Така репутація обов’язково мусить накласти на ваш навчальний заклад клеймо".

Щодо ситуації висловилася і акторка Театру на Подолі Марія Деменко. Вона підкреслила, що "тут купа шаблонних коментарів від студентів під копірку".

Звісно до кінця не розуміючи масштабу і поки не маємо всіх доказів. Але коли починають говорити, говорити ті хто набрався сміливості, невже цього не достатньо, щоб почати розбиратися? Чому б з нічого дівчині почати робити наклепи? Невже має когось не стати чи хтось має стабільно потерпати?,

– зазначила акторка.

Довідка: Андрій Білоус з 2003 року – режисер Театру на Лівому березі, а з 2012 також є директором-художнім керівником Молодого театру.

До слова, нещодавно скандал розгорівся навколо викладача університету Шевченка, який обурливо висловився щодо українських жінок.