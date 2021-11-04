Если власть решит закрыть UkrLive, то Шуфрич хочет увидеть для этого основания. Пророссийский политик рассказал, что не имеет никаких активов, из-за которых его можно связать с террористами.

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"Если закроют и этот канал, я куплю другой. Будут закрывать каналы – я буду открывать новые, пока все мировое сообщество не скажет: "Что вы там все с ума сошли?", – заявил он.

Стоит заметить, что UkrLive 27 октября объединился с "Першим незалежним", которым владеет Тарас Козак.

Справка. В сентябре стало известно, что Шуфрич стал владельцем 60% акций телеканала "Перший незалежний". Его организовали работники и менеджеры каналов Виктора Медведчука и Тараса Козака, на которые Совет по нацбезопасности и обороне наложил санкции.

Для чего Шуфрич приобрел телеканал

Шуфрич заявил, что купил UkrLive у Владислава Багинского за собственные 4 миллиона гривен. Нардеп надеется, что телеканал будет зарабатывать на рекламе.

"Першим незалежним" и Ukrlive руководит Егор Бенкендорф. Он там все организовывает и делает все, чтобы реклама была. Сам я не могу этим заниматься, потому что я народный депутат Украины,

– подчеркнул пророссийский политик.

По словам Шуфрича, он согласовал максимальный годовой дефицит, который будет покрывать своими деньгами. В то же время UkrLive, скорее всего, будет отдельным вещателем, который будет сотрудничать с "Першим незалежним".

"Этот актив усиливает мое присутствие в политике. Нельзя сказать, что это деньги на ветер. Считаю это своей общественно-политической нагрузкой", – добавил нардеп.

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