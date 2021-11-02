О том, что пророссийский политик Шуфрич стал официальным владельцем еще одного телеканала, издание сообщает со ссылкой на данные Единого государственного реестра Министерства юстиции.

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Шуфрич купил новый канал

Нестор Шуфрич 28 октября стал конечным бенефициаром компании "Телепростір", то есть канала UkrLive. К тому времени владельцем ресурса был Владислав Багинский. Возглавил компанию Виктор Фролов.

UkrLive вещает на частоте 12284 V 27500. Сейчас на телеканале транслируются передачи другого ресурса Шуфрича "Перший незалежний".

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24 сентября стало известно, что Шуфрич стал владельцем 60% акций телеканала "Перший незалежний".

Этот канал организовали работники и менеджеры каналов Виктора Медведчука и Тараса Козака, на которые Совет по нацбезопасности и обороне наложил санкции. Через час после начала вещания канал заблокировали провайдеры.

Справка. СНБО ввел санкции против Медведчука и Козака 2 февраля. Тогда же прекратили вещание и их пророссийские каналы: Zik, NewsOne и "112 Украина".