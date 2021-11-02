Про те, що проросійський політик Шуфрич став офіційним власником ще одного телеканалу, видання повідомляє з посиланням на дані Єдиного державного реєстру Міністерства юстиції.

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Шуфрич купив новий канал

Нестор Шуфрич став 28 жовтня став кінцевим бенефіціаром компанії "Телепростір", тобто каналу UkrLive. До того часу власником ресурсу був Владислав Багінський. Очолив компанію Віктор Фролов.

UkrLive веде мовлення на частоті 12284 V 27500. Наразі на телеканалі транслюються передачі іншого ресурсу Шуфрича "Перший незалежний".

Раніше нардеп купив "Перший незалежний"

24 вересня стало відомо, що Шуфрич став власником 60% акцій телеканалу "Перший незалежний".

Цей канал організували працівники та менеджери каналів Віктора Медведчука і Тараса Козака, на які Рада з нацбезпеки та оборони наклала санкції. Через годину після початку мовлення канал заблокували провайдери.

Довідка. РНБО ввела санкції проти Медведчука і Козака 2 лютого. Тоді ж припинили мовлення і їхні проросійські канали: Zik, NewsOne і "112 Україна".