Если один из кандидатов снимет свою кандидатуру: какова избирательная процедура

Если один из кандидатов снимет свою кандидатуру – значит ли это, что выборы не состоятся? А если голосовать придут менее половины избирателей – как это повлияет на проведение выборов? Ответы на эти вопросы журналисты 24 канала получили в ЦИК.

В кулуарах и по соцсетям бродят слухи о том, что если один из кандидатов снимется с предвыборной гонки, будет организация явки меньше 50% – это приведет к повторным выборам. Возможно ли это и какова дальнейшая избирательная процедура?

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Спикер ЦИК Константин Хивренко в комментарии 24 каналу пояснил, что никаких новаций или нюансов на нынешних выборах нет. Вся процедура такая же, как описано в Законе "О выборах президента Украины."

В статье 85 этого закона объясняется: в повторном голосовании (второй тур) принимают участие кандидаты, которые набрали наибольшее количество голосов во время выборов (в первом туре). Если кто-то из этих двух снимает кандидатуру, то:

- если один из победителей первого тура снял кандидатуру за 12 дней до второго тура, то ЦИК включает в избирательный бюллетень кандидата, следующего по количеству полученных в день выборов голосов.

- если кандидат снялся позже, или по другим причинам некого включить в бюллетень – тогда второй тур проводится с одним кандидатом.

Избранным президентом этот один кандидат будет считаться, если получит более половины голосов избирателей, принявших участие в голосовании. Если он получит меньше половины голосов – ЦИК признает выборы несостоявшимися. И так же выборы не состоятся, если в результате повторного голосования оба баллотировавшихся кандидата наберут одинаковое количество голосов. Тогда будут назначены повторные выборы.

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