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      Если потребуется, Украина снова организует эвакуацию людей из Китая, – МВД

      - Читати новину українською
      Геращенко заявил, что Украина готова осуществить еще одну эвакуацию людей из Китая / Коллаж 24 канала

      В Китае, в частности в городе Ухань, что является эпицентром вспышки коронавируса Covid-19, еще остаются украинцы. И Украина готова – если будет "достаточное количество заявок" – организовать эвакуацию еще раз.

      Об этом говорил заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко на брифинге в субботу, 22 февраля. 

      Читайте также: В "Слуге народа" обвиняют политиков в панике из-за возвращения украинцев из Уханя

      Если будет достаточное количество заявок из провинции Хубэй и города Ухань от украинцев, которых нужно оттуда эвакуировать, – я уверен, что Украина сможет это сделать снова,
      – сказал Геращенко.

      Какое количество следует считать достаточным, замминистра не уточнил. 

      Интересно, что 22 февраля в китайских СМИ начали писать об инкубационном периоде коронавируса в 27 дней (ранее сообщалось о 14). Секретарь СНБОУ Данилов опроверг эту информацию. 

      Возвращение украинцев из Уханя и заселение в обсервацию в медцентр "Новые Санжары": что нужно знать

      • 20 февраля 45 украинцев и 27 иностранцев из Уханя – все здоровые и без симптомов даже простуды – вернули самолетом из Китая и заселили в обсервацию в медцентр "Новые Санжары" на Полтавщине.
      • Все эвакуированные отбудут 14 дней под наблюдением специалистов, чтобы убедиться, что никто не заболел. 
      • Вместе с ними на обсервации все это время проведет и глава Минздрава Зоряна Скалецкая.
      • Во время заселения эвакуированных в Новых Санжарах происходили протесты и столкновения, пострадали 9 правоохранителей и 1 гражданский.
      • Из-за столкновений полиция задержала 24 человек (впоследствии 23 отпустила) и начала 5 производств. 

      коронавирус
      О коронавирусе в цифрах / Инфографика 24 канала

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      Автор: Олесь Друкач
      Теги: Новости Украины Новые Санжары Коронавирус 2020 Антон Геращенко Министерство внутренних дел
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