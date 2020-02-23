Если потребуется, Украина снова организует эвакуацию людей из Китая, – МВД

В Китае, в частности в городе Ухань, что является эпицентром вспышки коронавируса Covid-19, еще остаются украинцы. И Украина готова – если будет "достаточное количество заявок" – организовать эвакуацию еще раз.

Об этом говорил заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко на брифинге в субботу, 22 февраля.

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Если будет достаточное количество заявок из провинции Хубэй и города Ухань от украинцев, которых нужно оттуда эвакуировать, – я уверен, что Украина сможет это сделать снова,

– сказал Геращенко.

Какое количество следует считать достаточным, замминистра не уточнил.

Интересно, что 22 февраля в китайских СМИ начали писать об инкубационном периоде коронавируса в 27 дней (ранее сообщалось о 14). Секретарь СНБОУ Данилов опроверг эту информацию.

Возвращение украинцев из Уханя и заселение в обсервацию в медцентр "Новые Санжары": что нужно знать

20 февраля 45 украинцев и 27 иностранцев из Уханя – все здоровые и без симптомов даже простуды – вернули самолетом из Китая и заселили в обсервацию в медцентр "Новые Санжары" на Полтавщине.

Все эвакуированные отбудут 14 дней под наблюдением специалистов, чтобы убедиться, что никто не заболел.

Вместе с ними на обсервации все это время проведет и глава Минздрава Зоряна Скалецкая.

Во время заселения эвакуированных в Новых Санжарах происходили протесты и столкновения, пострадали 9 правоохранителей и 1 гражданский.

Из-за столкновений полиция задержала 24 человек (впоследствии 23 отпустила) и начала 5 производств.



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