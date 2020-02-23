Якщо буде потрібно, Україна знову організує евакуацію людей із Китаю, – МВС

У Китаї, зокрема і в місті Ухань, що є епіцентром спалаху коронавірусу Covid-19, ще залишаються українці. І Україна готова – якщо буде "достатня кількість заявок" – організувати евакуацію ще раз.

Про це говорив заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко на брифінгу у суботу, 22 лютого.

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Якщо буде достатня кількість заявок із провінції Хубей і міста Ухань від українців, що їх потрібно звідти евакуювати, – я впевнений, що Україна зможе це зробити знову,

– сказав Геращенко.

Яку кількість вважатимуть достатньою, заступник міністра не уточнив.

Цікаво, що 22 лютого у китайських ЗМІ почали писати про інкубаційний період коронавірусу у 27 днів (раніше повідомляли про 14). Секретар РНБОУ Данілов спростував цю інформацію.

Повернення українців з Уханя й заселення в обсервацію у медцентр "Нові Санжари": що треба знати

20 лютого 45 українців та 27 іноземців з Уханя – усі здорові та без жодних симптомів навіть простуди – повернули літаком із Китаю та заселили в обсервацію до медцентру "Нові Санжари" на Полтавщині.

Усі евакуйовані відбудуть 14 днів під наглядом фахівців, щоб переконатися, що ніхто не занедужав.

Разом з ними на обсервації весь цей час проведе і голова МОЗ Зоряна Скалецька.

Під час заселення евакуйованих у Нових Санжарах відбувалися протести та сутички, постраждали 9 правоохоронців та 1 цивільний.

Через сутички поліція затримала 24 людей (згодом 23 відпустила) та розпочала 5 проваджень.



Про коронавірус у цифрах / Інфографіка 24 каналу

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