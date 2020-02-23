03:39
23 лют 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      техно lifestyle Здоровʼя спорт дизайн Афіша Інвестиції auto Освіта Likar logo-afisha покер
      more
      НОВІ САНЖАРИ СМЕРТЬ СЕРГІЯ СТАРИЦЬКОГО ЄВРОБАЧЕННЯ 2020
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі: Куди поділись путінські бабки. Російські ветерани стали мандрівниками
      Вєсті Кремля
      13:44, 22 лютого
      Вєсті.UA. Жир: Екстрасенси врятують від коронавірусу. Путінські байки
      Вєсті.UA
      17:39, 22 лютого
      Як провертають зухвалу земельну аферу з фальшивими посвідченнями учасників АТО: розслідування
      ЦРУ
      09:00, 30 жовтня 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня 2019
      НОВІ САНЖАРИ СМЕРТЬ СЕРГІЯ СТАРИЦЬКОГО ЄВРОБАЧЕННЯ 2020

      Якщо буде потрібно, Україна знову організує евакуацію людей із Китаю, – МВС

      -
      Геращенко заявив, що Україна готова здійснити ще одну евакуацію людей з Китаю / Колаж 24 каналу

      У Китаї, зокрема і в місті Ухань, що є епіцентром спалаху коронавірусу Covid-19, ще залишаються українці. І Україна готова – якщо буде "достатня кількість заявок" – організувати евакуацію ще раз.

      Про це говорив заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко на брифінгу у суботу, 22 лютого. 

      Читайте також: У "Слузі народу" звинувачують політиків у паніці через повернення українців з Уханя

      Якщо буде достатня кількість заявок із провінції Хубей і міста Ухань від українців, що їх потрібно звідти евакуювати, – я впевнений, що Україна зможе це зробити знову,
      – сказав Геращенко.

      Яку кількість вважатимуть достатньою, заступник міністра не уточнив. 

      Цікаво, що 22 лютого у китайських ЗМІ почали писати про інкубаційний період коронавірусу у 27 днів (раніше повідомляли про 14). Секретар РНБОУ Данілов спростував цю інформацію. 

      Повернення українців з Уханя й заселення в обсервацію у медцентр "Нові Санжари": що треба знати

      • 20 лютого 45 українців та 27 іноземців з Уханя – усі здорові та без жодних симптомів навіть простуди – повернули літаком із Китаю та заселили в обсервацію до медцентру "Нові Санжари" на Полтавщині.
      • Усі евакуйовані відбудуть 14 днів під наглядом фахівців, щоб переконатися, що ніхто не занедужав. 
      • Разом з ними на обсервації весь цей час проведе і голова МОЗ Зоряна Скалецька.
      • Під час заселення евакуйованих у Нових Санжарах відбувалися протести та сутички, постраждали 9 правоохоронців та 1 цивільний.
      • Через сутички поліція затримала 24 людей (згодом 23 відпустила) та розпочала 5 проваджень. 

      Коронавірус
      Про коронавірус у цифрах / Інфографіка 24 каналу

      До теми: Коронавірус чи ксенофобія: люди по всьому світу почали гірше ставитися до людей з Азії

      Переможцями Нацвідбору на Євробачення-2020 стали Go_A
      22 лютого
      Автор: Олесь Друкач
      Теги: Нові Санжари Коронавірус 2020 Антон Геращенко Міністерство внутрішніх справ Новини України
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      22 лютого , 23:28 Біографія Go_A – переможці Нацвідбору на Євробачення-2020 від України
      Юлія Турелик
      22 лютого , 23:23 Деонтей Уайлдер – Тайсон Ф'юрі: анонс бою за звання чемпіона WBC
      Михайло Гема
      11 лютого , 15:30 Як не отримати опіки та що робити, якщо це сталося
      22 лютого , 22:38 Під Києвом знайшли мертвим колишнього керівника "Інтера" Старицького: що про нього відомо
      Андрій Шляхтін
      22 лютого , 22:38 Фінал відбору на Євробачення-2020: відео виступів учасників
      Уляна Журба
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук