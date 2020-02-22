У "Слузі народу" звинувачують політиків у паніці через повернення українців з Уханя

Левова частка відповідальності за ситуацію протестами через евакуацію українців з китайського Уханя лежить на політиках – вони використовують людські емоції.

Політики використовують інстинкти, про це заявила нардепка від "Слуги народу" Ірина Верещук в ефірі "Радіо Свобода".

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"Скільки є людина, стільки є й інстинкти. Страх, паніка – це все те, що ми, на жаль, ще не можемо побороти. І якою не була би влада, якою вона не була би авторитарною чи автократичною – це те, чим можна, так би мовити, користуватися, як інструментами", – сказала вона.

Верещук додала, що політики використовують цю ситуацію та "інстинкти людської психіки".

Левова частка тих людей, які прочитали у соцмережах, наприклад, на Львівщині чи на Тернопільщині про те, що до них їдуть, везуть, евакуйовують, як їх не називали б, ледь не "прокажених" (так як там писали, це я зараз цитую), левова частка відповідальності лежить на політиках,

– наголосила Верещук.

Що відомо про протести через евакуацію українців з Уханя

Разом із рішенням про евакуацію не оголосили, в яке саме місто привезуть українців та іноземців з китайського Уханя. Водночас у ЗМІ з'являлася інформація із згадками окремих регіонів, через це там вибухали протести.



Так, до прикладу, було на Львівщині та Тернопільщині. Люди збиралися і навіть палили шини біля медичних закладів, куди нібито мали привезти українців. Згодом через це голова Тернопільської ОДА Ігор Сопель подав у відставку – Володимир Зеленський її прийняв.

Найбільші протести вибухнули у Нових Санжарах, куди привезли евакуйованих українців. Від 19 лютого місцеві перекривали дороги, палили шини та навіть влаштували сутички з поліцією, під час яких 9 силовиків отримали поранення.

Вранці 20 лютого ситуація у селищі загострилася, і туди приїхала поліція та Національна гвардія України. Силовики також привезли військову техніку, зокрема бронеавтомобілі.

Надвечір 20 лютого правоохоронцям вдалося відтіснити людей і зробити коридор для 7 автобусів з евакуйованими. У цей час місцеві почали кидати камінням в транспорт і кричати "Ганьба". Евакуйовані українці у відповідь показували серця.

Під час сутичок у Нових Санжарах поліція затримала 24 людей та відкрила 5 кримінальних справ. 21 лютого 23 затриманих відпустили.

До теми: Протести у Нових Санжарах – Данілов розповів про підбурювачів

Володимир Зеленський після протестів звернувся до українців. Він наголосив, "вірусологи у спортивних костюмах" у містечку свідомо і навмисне сіяли паніку серед місцевого населення, а потім підбурювали їх до протестів. Президент наголосив, що винні будуть покарані.