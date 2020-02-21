Вірусологи у спортивних костюмах: Зеленський пригрозив тітушкам через протести у Нових Санжарах

Президент України Володимир Зеленський звернувся до українців щодо подій у Нових Санжарах. За його словами у містечку свідомо і навмисне сіяли паніку серед місцевого населення. А потім підбурювали їх до протестів.

Про це Володимир Зеленський заявив у своїй зверненні до українського народу. За його словами, він детально почав розбиратись у вчорашньому конфлікті.

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Усі фото і телекамери зафіксували обличчя людей, які брали участь у масових безпорядках.Це відомі світу вірусологи у спортивних костюмах,

– сказав Зеленський.

За його словами, раніше їх вже помічали як "поважних аграріїв" на протестах проти ринку землі.

Він також пригрозив усім причетним до організації підбурення населення Нових Санжар. Він звернувся до організаторів мітингів і сказав, що у житті країни існують моменти, коли немає влади чи опозиції, а є інтереси України. У такі моменти, за словами Зеленського, країні потрібна не фейкова, а справжня солідарність.

Він також наголосив, що усі організатори і замовники сутичок понесуть відповідальність.

У такі часи перемоги і поразки, а також відповідальність – спільні. Для когось - політична, а для когось кримінальна,

– пригрозив Зеленський.

Звернення Володимира Зеленського: відео

Сутички у Нових Санжарах: основне