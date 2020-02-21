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      Вірусологи у спортивних костюмах: Зеленський пригрозив тітушкам через протести у Нових Санжарах

      - Читать новость на русском
      Володимир Зеленський звернувся до українців через протести у Нових Санжарах / president.gov.ua

      Президент України Володимир Зеленський звернувся до українців щодо подій у Нових Санжарах. За його словами у містечку свідомо і навмисне сіяли паніку серед місцевого населення. А потім підбурювали їх до протестів.

      Про це Володимир Зеленський заявив у своїй зверненні до українського народу. За його словами, він детально почав розбиратись у вчорашньому конфлікті.

      Дивіться також: Ми стадо, чи ми нація, – звернення Володимира Зеленського через сутички в Нових Санжарах

      Усі фото і телекамери зафіксували обличчя людей, які брали участь у масових безпорядках.Це відомі світу вірусологи у спортивних костюмах,
      – сказав Зеленський.

      За його словами, раніше їх вже помічали як "поважних аграріїв" на протестах проти ринку землі.

      Він також пригрозив усім причетним до організації підбурення населення Нових Санжар. Він звернувся до організаторів мітингів і сказав, що у житті країни існують моменти, коли немає влади чи опозиції, а є інтереси України. У такі моменти, за словами Зеленського, країні потрібна не фейкова, а справжня солідарність.

      Він також наголосив, що усі організатори і замовники сутичок понесуть відповідальність.

      У такі часи перемоги і поразки, а також відповідальність – спільні. Для когось - політична, а для когось кримінальна,
      – пригрозив Зеленський.

      Звернення Володимира Зеленського: відео

      Сутички у Нових Санжарах: основне

      • Коли жителі Нових Санжар дізналися, що евакуйованих з Уханя везуть саме в їхнє селище, то ще ввечері 19 лютого влаштували перші протести та блокування доріг.
      • Через погіршення ситуації на місце прибули поліція та Нацгвардія з бронетехнікою.
      • Люди перекривали дороги, палили шини та влаштовували сутички з правоохоронцями.
      • Ввечері силовики відтіснили людей від дороги, щоб зробити коридор для 7 автобусів з евакуйованими.
      • Місцеві кидали камінням в автобуси з вигуками: "Ганьба" й розбили кілька вікон та двері. Евакуйовані у відповідь показували серця, махали прапорцями або просто закривали обличчя.
      • Зрештою, всі автобуси заїхали до медцентру, а правоохоронці зачинили ворота зсередини.
      • Внаслідок сутичок постраждали 9 правоохоронців і 1 цивільний.
      • Поліція затримала 24 людей та відкрила 2 справи за фактом масових заворушень. Затриманим загрожує до 8 років ув’язнення.
      • Миротворець заявив, що внесе організаторів акцій протесту в базу "Чистилища".
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      Автор: Емал Набі
      Теги: Тітушки Новини Здоров'я Новини України Нові Санжари Коронавірус 2020 Володимир Зеленський Новини політики
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