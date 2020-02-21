21:45
21 фев 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      техно lifestyle Здоровье спорт дизайн Афиша Инвестиции auto Учеба Likar logo-afisha покер
      more
      НОВЫЕ САНЖАРЫ АЛЕКСЕЙ ГОНЧАРУК РЕВОЛЮЦИЯ ДОСТОИНСТВА
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Каминг-аут от Путина. Россию охватил расизм
      Вєсті Кремля
      20:50, сегодня
      Вести.UA: Фантазии Путина об Украине. Шуфрич читает рэп
      Вєсті.UA
      19:36, сегодня
      Как проворачивают земельную аферу с фальшивыми удостоверениями учасников АТО: расследование
      ЦРУ
      09:00, 30 октября 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля 2019
      НОВЫЕ САНЖАРЫ АЛЕКСЕЙ ГОНЧАРУК РЕВОЛЮЦИЯ ДОСТОИНСТВА

      Вирусологи в спортивных костюмах: Зеленский пригрозил титушками из-за протестов в Новых Санжарах

      - Читати новину українською
      Владимир Зеленский обратился к украинцам из-за протестов в Новых Санжарах / president.gov.ua

      Президент Украины Владимир Зеленский обратился к украинцам относительно событий в Новых Санжарах. По его словам, в городке сознательно и умышленно сеяли панику среди местного населения. А потом подстрекали их к протестам.

      Об этом Владимир Зеленский заявил в своем обращении к украинскому народу. По его словам, он подробно начал разбираться во вчерашнем конфликте.

      Смотрите также: Мы стадо, или мы нация, – обращение Владимира Зеленского из-за столкновений в Новых Санжарах

      Все фото и телекамеры зафиксировали лица людей, которые участвовали в массовых беспорядках. Это известные миру вирусологи в спортивных костюмах,
      – сказал Зеленский.

      По его словам, ранее их уже замечали как "почтенных аграриев" на протестах против рынка земли.

      Он также пригрозил всем причастным к организации подстрекательства населения Новых Санжар. Он обратился к организаторам митингов и сказал, что в жизни страны существуют моменты, когда нет власти или оппозиции, а есть интересы Украины.

      В такие моменты, по словам Зеленского, стране нужна не фейковая, а настоящая солидарность.

      В такие времена победы и поражения, а также ответственность – общие. Для кого-то – политическая, а для кого-то уголовная,
      – пригрозил Зеленский.

      Обращение Владимира Зеленского: видео

      Столкновения в Новых Санжарах: основное

      • Когда жители Новых Санжар узнали, что эвакуированных из Уханя везут именно в их поселок, то еще вечером 19 февраля устроили первые протесты и блокирование дорог.
      • Из-за ухудшения ситуации на место прибыли полиция и Нацгвардия с бронетехникой.
      • Люди перекрывали дороги, жгли шины и устраивали стычки с правоохранителями.
      • Вечером силовики оттеснили людей от дороги, чтобы сделать коридор для 7 автобусов с эвакуированными.
      • Местные бросали камнями в автобусы с криками: "Позор" и разбили несколько окон и дверей. Эвакуированные в ответ показывали сердца, махали флажками или просто закрывали лица.
      • В конце концов, все автобусы заехали в медцентр, а правоохранители закрыли ворота изнутри.
      • В результате столкновений пострадали 9 правоохранителей и 1 гражданский.
      • Полиция задержала 24 человек и открыла 2 дела по факту массовых беспорядков. Задержанным грозит до 8 лет заключения.
      • Миротворец заявил, что внесет организаторов акций протеста в базу "Чистилища".
      Как приготовить домашние котлеты из фарша: простой рецепт
      сегодня
      Автор: Эмал Наби
      Теги: Новости Здоровье Новости Украины Коронавирус 2020 Новые Санжары Владимир Зеленский Новости политики Титушки
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      сегодня , 17:00 Чем инфицировано украинское общество?
      Даша Малахова
      сегодня , 15:20 Даже Википедию переписали: почему протесты в Новых Санжарах были заранее спланированы
      Олександр Коваленко
      сегодня , 11:30 Камины в загородных домах: как правильно обустроить
      Соня Волошин
      10 февраля , 21:35 Декор из старых джинсов: идеи для креативного дизайна – фото
      Ростислав Струтинський
      сегодня , 14:30 Украинские маты: ругайся красиво (18+)
      Настя Сукач
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук