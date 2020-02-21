Вирусологи в спортивных костюмах: Зеленский пригрозил титушками из-за протестов в Новых Санжарах
Президент Украины Владимир Зеленский обратился к украинцам относительно событий в Новых Санжарах. По его словам, в городке сознательно и умышленно сеяли панику среди местного населения. А потом подстрекали их к протестам.
Об этом Владимир Зеленский заявил в своем обращении к украинскому народу. По его словам, он подробно начал разбираться во вчерашнем конфликте.
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Все фото и телекамеры зафиксировали лица людей, которые участвовали в массовых беспорядках. Это известные миру вирусологи в спортивных костюмах,
– сказал Зеленский.
По его словам, ранее их уже замечали как "почтенных аграриев" на протестах против рынка земли.
Он также пригрозил всем причастным к организации подстрекательства населения Новых Санжар. Он обратился к организаторам митингов и сказал, что в жизни страны существуют моменты, когда нет власти или оппозиции, а есть интересы Украины.
В такие моменты, по словам Зеленского, стране нужна не фейковая, а настоящая солидарность.
В такие времена победы и поражения, а также ответственность – общие. Для кого-то – политическая, а для кого-то уголовная,
– пригрозил Зеленский.
Обращение Владимира Зеленского: видео
Столкновения в Новых Санжарах: основное
- Когда жители Новых Санжар узнали, что эвакуированных из Уханя везут именно в их поселок, то еще вечером 19 февраля устроили первые протесты и блокирование дорог.
- Из-за ухудшения ситуации на место прибыли полиция и Нацгвардия с бронетехникой.
- Люди перекрывали дороги, жгли шины и устраивали стычки с правоохранителями.
- Вечером силовики оттеснили людей от дороги, чтобы сделать коридор для 7 автобусов с эвакуированными.
- Местные бросали камнями в автобусы с криками: "Позор" и разбили несколько окон и дверей. Эвакуированные в ответ показывали сердца, махали флажками или просто закрывали лица.
- В конце концов, все автобусы заехали в медцентр, а правоохранители закрыли ворота изнутри.
- В результате столкновений пострадали 9 правоохранителей и 1 гражданский.
- Полиция задержала 24 человек и открыла 2 дела по факту массовых беспорядков. Задержанным грозит до 8 лет заключения.
- Миротворец заявил, что внесет организаторов акций протеста в базу "Чистилища".