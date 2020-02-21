Вирусологи в спортивных костюмах: Зеленский пригрозил титушками из-за протестов в Новых Санжарах

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к украинцам относительно событий в Новых Санжарах. По его словам, в городке сознательно и умышленно сеяли панику среди местного населения. А потом подстрекали их к протестам.

Об этом Владимир Зеленский заявил в своем обращении к украинскому народу. По его словам, он подробно начал разбираться во вчерашнем конфликте.

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Все фото и телекамеры зафиксировали лица людей, которые участвовали в массовых беспорядках. Это известные миру вирусологи в спортивных костюмах,

– сказал Зеленский.

По его словам, ранее их уже замечали как "почтенных аграриев" на протестах против рынка земли.

Он также пригрозил всем причастным к организации подстрекательства населения Новых Санжар. Он обратился к организаторам митингов и сказал, что в жизни страны существуют моменты, когда нет власти или оппозиции, а есть интересы Украины.

В такие моменты, по словам Зеленского, стране нужна не фейковая, а настоящая солидарность.

В такие времена победы и поражения, а также ответственность – общие. Для кого-то – политическая, а для кого-то уголовная,

– пригрозил Зеленский.

Обращение Владимира Зеленского: видео

Столкновения в Новых Санжарах: основное