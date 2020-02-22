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      Протести у Нових Санжарах: Данілов розповів про підбурювачів

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      Данілов розповів про підбурювачів в Нових Санжарах / Фото з фейсбук-сторінки Олексія Данілова

      У протестах перед прибуттям до Нових Санжар Полтавської області евакуйованих з Уханя українців у натовпі були “професійні” підбурювачі.

      Ці люди до Санжар не мають жодного стосунку. Про це сьогодні на брифінгу біля медцентру в Нових Санжарах сказав секретар РНБО Олексій Данілов.

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      Данілов пояснив, що цим питанням займуться правоохоронці.

      Але це вже питання до наших правоохоронних органів. Ці люди є професійними, і коли така ситуація стається, вони підбурення роблять, а потім зникають. Але і СБУ, і МВС розуміють, про кого йде мова, вони відпрацюють цю ситуацію,
      – сказав він.

      Секретар РНБО також додав, що у протестах брали участь професійні підбурювачі. Водночас Данілов не захотів називати міста, з яких прибули провокатори, але на уточнююче запитання підтвердив, що вони підбурювали людей у натовпі.

      "Тітушки, ми вже про них трохи призабули, зараз є нова теорія, що це "вірусологи" в спортивному одязі”, – зазначив він.

      Важливо! Олексій Данілов за дорученням президента прилетів у селище Нові Санжари. Там 20 лютого сталися сутички через розміщення там для обсервації українців, які прибули з Китаю.

      Що треба знати про сутички у Нових Санжарах

      Увечері 19 лютого кілька сотень жителів селища Нові Санжари вийшли на масові протести. Вони виступали проти розміщення у тутешньому санаторії евакуйованих із китайського Уханя українців.

      • Вранці 20 лютого ситуація у селищі загострилася, і туди приїхала поліція та Національна гвардія України. Силовики також привезли військову техніку, зокрема бронеавтомобілі.
      • Місцеві у цей час перекривали дороги, палили шини та навіть влаштували сутички з поліцією, під час яких 9 силовиків отримали поранення.
      • Надвечір 20 лютого правоохоронцям вдалося відтіснити людей і зробити коридор для 7 автобусів з евакуйованими. У цей час місцеві почали кидати камінням в транспорт і кричати "Ганьба". Евакуйовані українці у відповідь показували серця.
      • Під час сутичок у Нових Санжарах поліція затримала 24 людей та відкрила 5 кримінальних справ. 21 лютого 23 затриманих відпустили.

      Володимир Зеленський після протестів звернувся до українців. Він наголосив, "вірусологи у спортивних костюмах" у містечку свідомо і навмисне сіяли паніку серед місцевого населення, а потім підбурювали їх до протестів. Президент наголосив, що винні будуть покарані.

       

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      Автор: Ірина Юрковська
      Теги: Новини Здоров'я Здоров'я Коронавірус 2020 РНБО Олексій Данілов Нові Санжари Протести Новини України Новини політики
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