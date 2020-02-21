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      Це божевільні люди, – Аваков розповів, кого і за що затримали в Нових Санжарах

      - Читать новость на русском
      Аваков розповів, кого з протестувальників затримали у Нових Санжарах / Фото 24 каналу

      Правоохоронц під час сутичок у Нових Санжарі затримали чоловіка, який у нетверезому стані намагався наїхати "Нивою" на нацгвардійців. Також поліція готує підозри і затримання ще 6 осіб, які кидали камінням у силовиків та автобуси, в яких їхали евакуйовані з Уханя українці.

      Про це заявив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера". За його словами, загалом 20 лютого правоохоронці затримали 24 особи, але сьогодні 23 з них відпустили.

      Важливо: Ми стадо, чи ми нація, – звернення Володимира Зеленського через сутички в Нових Санжарах

      "Відпустили всіх, крім одного. Він п'яним розігнав "Ниву" і направив її на стрій нацгвардійців. Ще шестеро у найближчу добу отримають від нас підозри з пропозицією суду прямого арешту", – наголосив Аваков. 

      Глава МВС відзначив, що поліція вимагатиме у суду заарештувати учасників протестів, які поводились неадекватно.

      Хто ці люди? Це ті, хто кинув тротуарну плитку в голову поліцейському. Він зараз перебуває в лікарні у важкому стані, з перебитим лицем і поламаними кістками. Це божевільні люди, які кидали каміння в автобус з людьми, які потенційно перебувають під карантином. Це ті, хто активно бився з поліцейськими і перешкоджав їх нормальній роботі. Це ті, хто кричав: "Ми вас усіх спалимо",
      – додав Аваков.

      Він зауважив, що частина протестувальників, які влаштовували сутички, були "п'яними". Тому поліція наполягає, аби усі активісти з неадекватною поведінкою, були покарані. За словами Авакова, проти них відкриють кримінальні справи.

      Що треба знати про сутички у Нових Санжарах

      • Ввечері 19 лютого кілька сотень жителів селища Нові Санжари вийшли на масові протести. Вони виступали проти розміщення у їх санаторії евакуйованих з китайського Уханю українців.
      • Вранці 20 лютого ситуація у селищі загострилася і туди приїхала поліція та Національна гвардія України. Силовики також привезли військову техніку, зокрема бронеавтомобілі.
      • Місцеві у цей час перекривали дороги, палили шини, та навіть влаштували сутички з поліцією, під час яких 9 силовиків отримали поранення.
      • Надвечір 20 лютого правоохоронцям вдалося відтіснити людей і зробити коридор для 7 автобусів з евакуйованими. У цей час місцеві почали кидати камінням в транспорт і кричати "Ганьба". Евакуйовані українці у відповідь показували серця.
      • Під час сутичок у Нових Санжарах поліція затримала 24 людей та відкрила 5 кримінальних справ. 21 лютого 23 затриманих відпустили.

      Важливо! У жодної евакуйованої з Китаю людини немає симптомів коронавірусу чи іншої застуди. На обсервації у Нових Санжарах протягом 14 днів перебуватимуть 45 евакуйованих українців, 27 іноземців і персонал, який обслуговував людей на літаку.

      Скалецька не залишила обсервацію
      сьогодні
      Автор: Наталя Боднар
      Теги: Нові Санжари Новини Здоров'я Поліція Кримінальні новини Протести Сутички Арсен Аваков Новини України Новини політики
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