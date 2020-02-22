Протесты в Новых Санжарах: Данилов рассказал о подстрекателях

В протестах перед прибытием в Новые Санжары Полтавской области эвакуированных из Уханя украинцев в толпе были "профессиональные" подстрекатели.

Эти люди к Санжарам никак не относятся. Об этом сегодня на брифинге возле медцентра в Новых Санжарах сказал секретарь СНБО Алексей Данилов.

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Данилов объяснил, что этим вопросом займутся правоохранители.

Но это уже вопрос к нашим правоохранительным органам. Эти люди являются профессиональными, и когда такая ситуация происходит, они подстрекают, а потом исчезают. Но и СБУ, и МВД понимают, о ком идет речь, они обработают эту ситуацию,

– сказал он.

Секретарь СНБО также добавил, что в протестах участвовали профессиональные подстрекатели. В то же время Данилов не захотел называть города, из которых прибыли провокаторы, но на уточняющий вопрос подтвердил, что они подстрекали людей в толпе.

"Титушки, мы уже о них немного подзабыли, сейчас есть новая теория, что это "вирусологи" в спортивной одежде", – отметил он.

Важно! Алексей Данилов по поручению президента прилетел в поселок Новые Санжары. Там 20 февраля произошли столкновения из-за размещения там для обсервации украинцев, прибывших из Китая.

Что надо знать о столкновениях в Новых Санжарах:

Вечером 19 февраля несколько сотен жителей поселка Новые Санжары вышли на массовые протесты. Они выступали против размещения в здешнем санатории эвакуированных из китайского Уханя украинцев.

Утром 20 февраля ситуация в поселке обострилась, и туда приехала полиция и Национальная гвардия Украины. Силовики также привезли военную технику, в частности бронеавтомобили.

Местные в это время перекрывали дороги, жгли шины и даже устроили столкновения с полицией, во время которых 9 силовиков получили ранения.

К вечеру 20 февраля правоохранителям удалось оттеснить людей и сделать коридор для 7 автобусов с эвакуированными. В это время местные начали бросать камнями в транспорт и кричать "Ганьба". Эвакуированные украинцы в ответ показывали сердца.

Во время столкновений в Новых Санжарах полиция задержала 24 человека и открыла 5 уголовных дел. 21 февраля 23 задержанных отпустили.

Владимир Зеленский после протестов обратился к украинцам. Он отметил, "вирусологи в спортивных костюмах" в городке сознательно и умышленно сеяли панику среди местного населения, а затем подстрекали их к протестам. Президент подчеркнул, что виновные будут наказаны.