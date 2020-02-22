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      Протесты в Новых Санжарах: Данилов рассказал о подстрекателях

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      Данилов рассказал о подстрекателях в Новых Санжарах / Фото с фейсбук-страницы Алексея Данилова

      В протестах перед прибытием в Новые Санжары Полтавской области эвакуированных из Уханя украинцев в толпе были "профессиональные" подстрекатели.

      Эти люди к Санжарам никак не относятся. Об этом сегодня на брифинге возле медцентра в Новых Санжарах сказал секретарь СНБО Алексей Данилов.

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      Данилов объяснил, что этим вопросом займутся правоохранители.

      Но это уже вопрос к нашим правоохранительным органам. Эти люди являются профессиональными, и когда такая ситуация происходит, они подстрекают, а потом исчезают. Но и СБУ, и МВД понимают, о ком идет речь, они обработают эту ситуацию,
      – сказал он.

      Секретарь СНБО также добавил, что в протестах участвовали профессиональные подстрекатели. В то же время Данилов не захотел называть города, из которых прибыли провокаторы, но на уточняющий вопрос подтвердил, что они подстрекали людей в толпе.

      "Титушки, мы уже о них немного подзабыли, сейчас есть новая теория, что это "вирусологи" в спортивной одежде", – отметил он.

      Важно! Алексей Данилов по поручению президента прилетел в поселок Новые Санжары. Там 20 февраля произошли столкновения из-за размещения там для обсервации украинцев, прибывших из Китая.

      Что надо знать о столкновениях в Новых Санжарах:

      Вечером 19 февраля несколько сотен жителей поселка Новые Санжары вышли на массовые протесты. Они выступали против размещения в здешнем санатории эвакуированных из китайского Уханя украинцев.

      • Утром 20 февраля ситуация в поселке обострилась, и туда приехала полиция и Национальная гвардия Украины. Силовики также привезли военную технику, в частности бронеавтомобили.
      • Местные в это время перекрывали дороги, жгли шины и даже устроили столкновения с полицией, во время которых 9 силовиков получили ранения.
      • К вечеру 20 февраля правоохранителям удалось оттеснить людей и сделать коридор для 7 автобусов с эвакуированными. В это время местные начали бросать камнями в транспорт и кричать "Ганьба". Эвакуированные украинцы в ответ показывали сердца.
      • Во время столкновений в Новых Санжарах полиция задержала 24 человека и открыла 5 уголовных дел. 21 февраля 23 задержанных отпустили.

      Владимир Зеленский после протестов обратился к украинцам. Он отметил, "вирусологи в спортивных костюмах" в городке сознательно и умышленно сеяли панику среди местного населения, а затем подстрекали их к протестам. Президент подчеркнул, что виновные будут наказаны.

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      Автор: Ирина Юрковская
      Теги: Новости Здоровье Здоровье Коронавирус 2020 СНБО Алексей Данилов Новые Санжары Протесты Новости Украины Новости политики
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