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      Если суд примет решение в пользу Коломойского, Зеленский станет его сообщником, – Фурса

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      Если суд примет решение в пользу Коломойского, Зеленский станет его сообщником, – Фурса
      Если суд примет решение в пользу Коломойского, Зеленский станет его сообщником, – Фурса / my.ua

      Сейчас Коломойский хочет сделать все, чтобы Украина прекратила его преследовать в Лондоне, что позволит ему разморозить свои активы. Поэтому он предложил компромисс, чтобы его отпустили. И, к сожалению, теперь о возможном компромиссе говорят высокие чиновники страны.

      Об этом рассказал финансовый аналитик Сергей Фурса в своем видеоблоге "Финансовая грамотность" на 24 канале.

      Читайте также: Интерес Коломойского – не платить по долгам: как может решиться проблема с "Приватбанком"

      "Окружной административный суд должен скоро принять решение по иску Коломойского. И очевидно, что это будет политическое решение украинской власти", – подчеркнул Фурса.

      По его словам, если в этом суде апелляция признает национализацию незаконной, то это будет означать, что украинским президентом принято решение о компромиссе с Коломойским.

      Сейчас у президента огромная власть. И она же является огромной ответственностью. И в данном случае его ответственность – не заключать сделку с дьяволом. Если суд примет решение в пользу Коломойского – сделка с дьяволом будет скреплена подписью. А сам Зеленский станет сообщником Коломойского,
      – заявил эксперт.

      Можно ли выиграть от сделки с дьяволом? Нет, считает Фурса, даже получив краткосрочные плюсы.

      "И экономический рост изменится бегством всех и вся, что отразится и на курсе гривни и на доходах населения. А сам составитель соглашения станет навсегда рабом дьявола, ведь он теперь связан с ним одним преступлением", – добавил финансовый аналитик.

      Смотрите полный выпуск видеоблога "Финансовая грамотность" за 21 сентября 2019

      Почему Украина национализировала "Приватбанк"?​
      Он был и является крупнейшим банком в Украине по объему активов. После того, как в банковской системе страны случился кризис, правительство 18 декабря 2016 года приняло решение о национализации "Приватбанка".

      Кабмин тогда сослался на предложение Национального банка и бывших акционеров "Приватбанка", крупнейшими из которых в то время были Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов. После национализации "Приватбанка" оба потеряли свои акции и назвали национализацию незаконной.

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      Теги: Новости Украины Владимир Зеленский Видеоблоги Игорь Коломойский Судьи Приватбанк
      Источник: 24 канал
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