Если суд примет решение в пользу Коломойского, Зеленский станет его сообщником, – Фурса
Сейчас Коломойский хочет сделать все, чтобы Украина прекратила его преследовать в Лондоне, что позволит ему разморозить свои активы. Поэтому он предложил компромисс, чтобы его отпустили. И, к сожалению, теперь о возможном компромиссе говорят высокие чиновники страны.
Об этом рассказал финансовый аналитик Сергей Фурса в своем видеоблоге "Финансовая грамотность" на 24 канале.
Читайте также: Интерес Коломойского – не платить по долгам: как может решиться проблема с "Приватбанком"
"Окружной административный суд должен скоро принять решение по иску Коломойского. И очевидно, что это будет политическое решение украинской власти", – подчеркнул Фурса.
По его словам, если в этом суде апелляция признает национализацию незаконной, то это будет означать, что украинским президентом принято решение о компромиссе с Коломойским.
Сейчас у президента огромная власть. И она же является огромной ответственностью. И в данном случае его ответственность – не заключать сделку с дьяволом. Если суд примет решение в пользу Коломойского – сделка с дьяволом будет скреплена подписью. А сам Зеленский станет сообщником Коломойского,
– заявил эксперт.
Можно ли выиграть от сделки с дьяволом? Нет, считает Фурса, даже получив краткосрочные плюсы.
"И экономический рост изменится бегством всех и вся, что отразится и на курсе гривни и на доходах населения. А сам составитель соглашения станет навсегда рабом дьявола, ведь он теперь связан с ним одним преступлением", – добавил финансовый аналитик.
Смотрите полный выпуск видеоблога "Финансовая грамотность" за 21 сентября 2019
Почему Украина национализировала "Приватбанк"?
Он был и является крупнейшим банком в Украине по объему активов. После того, как в банковской системе страны случился кризис, правительство 18 декабря 2016 года приняло решение о национализации "Приватбанка".
Кабмин тогда сослался на предложение Национального банка и бывших акционеров "Приватбанка", крупнейшими из которых в то время были Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов. После национализации "Приватбанка" оба потеряли свои акции и назвали национализацию незаконной.
Выбор редакции
-
Главные новости 21 сентября: 9 погибших в ДТП под Одессой и задержания активистов на Львовщинесегодня , 22:40
-
Силовой штурм блокировщиков российского угля на Львовщине: всех задержанных отпустилисегодня , 22:01
-
Смертельное ДТП на одесской трассе: что известно о состоянии пострадавшихсегодня , 20:35