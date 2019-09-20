Интерес Коломойского – не платить по долгам: как может решиться проблема с "Приватбанком"

О деле "Приватбанка", отношениях Владимира Зеленского с олигархом Игорем Коломойским, о его причастности к поджогу дома экс-главы НБУ Валерии Гонтаревой, о Госбюджете-2020 и о рынке земли – в эфире ток-шоу "Политическая анатомия" обсудили нардеп Владимир Цабаль, политолог Владимир Фесенко, политический эксперт Тарас Семенюк и экономический обозреватель Андрей Яницкий.

О поджоге дома Гонтаревой и причастности Коломойского

Андрей Яницкий: Вероятнее всего, это дело рук олигарха Игоря Коломойского, или же его сторонников.

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Олег Рыбачук: Существует предположение Коломойского, согласно которому якобы сама Гонтарева бросилась под машину и сожгла свой дом, чтобы получить политическое убежище в Великобритании. Но в этом нет смысла, так как экс-глава Нацбанка пока спокойно живет и работает в Лондоне, и ей не нужно идти на такие жертвы.

Однако не стоит забывать и о нескольких делах, открытых ГБР против Гонтаревой. Напомним, что она является подозреваемой по делу о легализации группировкой олигарха Сергея Курченко денег окружения президента-беглеца Виктора Януковича. И если обвинения будут подтверждены, то Украина может требовать экстрадиции.

И в этом случае, как отметил ведущий Артем Овдиенко, Гонтарева действительно понадобится политическое убежище. Он подчеркнул, что получение политического убежища от Британии означает огромную защиту и безопасность.



Валерия Гонтарева и Игорь Коломойский

Олег Рыбачук: Она может просто попросить об убежище, потому что она там (в Великобритании – 24 канал) работает, у нее там компания, она платит налоги. Поэтому я себе слабо представляю, зачем ей бросаться под машину. Хотя, возможно, она хочет показать, что ей нужно это убежище.

Владимир Цабаль: Гонтарева много сделала в банковском секторе страны, и перешла дорогу не только Коломойскому. Список людей очень большой, поэтому наше следствие должно расследовать все возможные варианты.

Владимир Фесенко: В украинской политике не редкость, когда политиков преследуют за их действия. К примеру, дом лидера "Самопомочи" и мэра Львова Андрея Садового неизвестные обстреляли из гранатомета. Согласно общественному мнению, Коломойский – подозреваемый номер 1. Это связано с тем, что он неоднократно публично высказывал критические замечания в адрес Гонтаревой. Фактически, это были угрозы. Но здесь есть нюанс. Коломойский – это человек, который получает кайф от конфликтов.



Нападения на Гонтареву и ее родных / Инфографика 24 канала

Тарас Семенюк: Bloomberg написал о том, что произошла такая ситуация и это может отразиться на рейтинге Украины. Даже показали рейтинг, как упали украинские облигации. Также это же миссия МВФ должна приехать или уже приехала. Это же не просто так происходит. Вспомним, когда они приезжали, всегда происходили какие-то интересные акции, конфликты. Политический скандал, демарш или какое-то обострение на фронте.

Тарас Семенюк: Очевидно, что есть цель на что-то повлиять и показать. Мы знаем, что олигарх Игорь Коломойский воюет против МВФ. То есть, у него есть свои претензии. Возможно, и эта история была так создана. Дом же не жгли с людьми, жгли тогда, когда никого не было. Это не сложно сделать. Однако давайте следить за последствиями – Finansial Times написал и высказались ведущие эксперты, и другие реакции. Возможно, кто-то и добивается такой реакции международных партнеров и хочет показать Украину в невыгодном свете.

О деле "Приватбанка"

Владимир Фесенко: Западные партнеры, в частности Международный валютный фонд и европейские структуры, не просто советовали, а фактически требовали решить проблему с "Приватбанком". Ведь это была мина замедленного действия, которая могла подорвать всю финансовую банковскую систему. Мне кажется, что конфликт возник не из-за возврата денег. Сомневаюсь, что вернут. Интерес Коломойского, он даже где-то об этом сам сказал – не платить по долгам.

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Владимир Цабаль: Не все украинцы понимают, что означает "государство докапитализировало банк". Простыми словами, обычные украинцы, примерно 10 миллионов клиентов, дали "Приватбанку" деньги, которые бывшие акционеры сами себе дали в кредиты. Все эти контракты существуют. То, что они не выплачивались и то, что государство вложило свои деньги в виде облигаций, чтобы люди не потеряли свои 155 миллиардов, не означает, что те кредиты аннулировались.



Приватбанк

Владимир Цабаль: Это называется "плохие кредиты". То есть те, которые не работают. Они есть, пеня начисляется, но связанные с бывшими акционерами компании, которым они давались, их не отдают. Интерес бывших акционеров заключается в том, чтобы все это просто забыть. "Бывшие акционеры "Приватбанка" пытаются все так подать, что забрали банк, в который они вложили 2 миллиарда. Да, они действительно потеряли этот капитал. Но они лишились долгов на более 7 миллиардов.

Андрей Яницкий: Во многих странах были ситуации, когда бывших владельцев банка обвиняли в том, что они вывели деньги. Однако они не говорили, что у них забрали банк, были лишь расхождения в суммах. А вот в Украине ситуация иная: разногласия еще и в реальностях.

Владимир Фесенко: Нынешняя власть может попытаться договориться по делу "Приватбанка", чтобы уменьшить негативные моменты и риски. Однако проблема заключается в том, что Коломойский не успокоится. Он пока не стал, но становится, процесс продолжается, головной болью для Зеленского. И чем дальше, тем больше. Я уже слышал, что у президента и его команды есть определенная усталость от Коломойского.



Владимир Зеленский

Тарас Семенюк: Если Коломойский будет одерживать победу по делам о "Приватбанке", это сразу негативно повлияет на рейтинг Владимира Зеленского. Президент это прекрасно понимает.

Владимир Цабаль: Скорее всего все эти судебные тяжбы будут заморожены. Тема "Приватбанка" очень токсична. Если будут какие-то уступки, МВФ будет выступать против, на его стороне будет и министр финансов.

О Коломойском и Зеленском

Олег Рыбачук: Связь Зеленского с Коломойским всегда является фактором риска. А поджог дома Гонтаревой подрывает переговорную позицию Зеленского в Вашингтоне, потому что ему придется снова открещиваться.

Владимир Фесенко: Коломойский получает кайф от конфликтов. Поэтому когда его что-то раздражает, то его не интересуют последствия, он просто выбрасывает эмоции. Когда его журналисты спрашивали в кулуарах, он не скрывал негативных эмоций, даже ругательств не только в адрес Гонтаревой. Мне кажется, что Коломойский сейчас начинает войну с либеральным крылом в команде Зеленского.



Коломойский и Зеленский

Олег Рыбачук: Коломойский ожидал гораздо большего после инаугурации Зеленского. Мне кажется, что он просто уже лезет к журналистам специально. Ему просто не хватает реального влияния. За свою жизнь раньше он дал меньше интервью, чем сейчас. Потому что тогда он больше влиял.

Владимир Фесенко: Но с другой стороны, Коломойский нужен Зеленскому, он нужный партнер. Сейчас главный медийный канал, который работает на интересы Зеленского, 1+1. Поэтому отказаться от поддержки Коломойского президент не может.

О Госбюджете-2020

Владимир Цабаль: Госбюджет на 2020 год внесли тот, который начинал писаться при предыдущем правительстве. Но я уверен, что сейчас параллельно ведутся две работы. С одной стороны, был подготовлен оптимальный вариант бюджета, который далек от того, что будет представлено во втором чтении. А с другой стороны, идет работа, чтобы отразить те приоритеты, которые поставил президент новому правительству в том бюджете.



На ремонт дорог в 2020 году выделят рекордную сумму / Инфографика 24 канала

Владимир Цабаль: В частности, в оборонной сфере видно, что решили пойти по пути, что пока ничего не известно, поэтому они просто скопировали бюджет предыдущего года. Программа там полностью скопирована, только отличается одним проектом по транспортному обеспечению. Его политсила имеет много комментариев и по образовательному бюджету.

Андрей Яницкий: Почему госбюджет вносили в нерабочий день – воскресенье, 15 сентября? Это не сработал "грозный" тон Зеленского. На самом деле в Украине есть бюджетный кодекс, где расписаны все даты, и там было написано, что до 15 сентября должны были внести госбюджет, поэтому они должны были это сделать.