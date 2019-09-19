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      Коломойский ожидал гораздо большего после инаугурации Зеленского, – политолог

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      Коломойский ожидал гораздо большего после инаугурации Зеленского, – политолог
      Коломойский ожидал гораздо большего после инаугурации Зеленского, – политолог / Коллаж 24 канала

      Олигарх Игорь Коломойский, которого некоторые эксперты связывают с Владимиром Зеленским, ожидал чего-то большего для себя лично после инаугурации Президента Украины.

      Такое мнение высказал политолог Олег Рыбачук в эфире 24 канала в программе "Политическая анатомия".

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      "Связь Зеленского с Коломойским всегда является фактором риска. А поджог дома Гонтаревой подрывает переговорную позицию Зеленского в Вашингтоне, потому что ему придется снова открещиваться", – отмечает Рыбачук.

      А политолог Владимир Фесенко отметил, что Коломойский получает кайф от конфликтов. Поэтому когда его что-то раздражает, то его не интересуют последствия, он просто выбрасывает эмоции.

      Когда его журналисты спрашивали в кулуарах, он не скрывал негативных эмоций, даже образ не только в адрес Гонтаревой. Мне кажется, что Коломойский сейчас начинает войну с либеральным крылом в команде Зеленского,
      – считает Фесенко.

      Политолог Олег Рыбачук заявил, что Коломойский ожидал гораздо большего после инаугурации Зеленского.

      "Мне кажется, что он просто уже лезет к журналистам специально. Ему просто не хватает реального влияния. За свою жизнь ранее он дал меньше интервью, чем сейчас. Потому что тогда он больше влиял", – ответил Рыбачук.

      Но с другой стороны, Коломойский нужен Зеленскому, он нужный партнер. Сейчас главный медийный канал, который работает на интересы Зеленского, 1+1. Поэтому отказаться от поддержки Коломойского президент не может,
      – добавил Фесенко.

      Что известно о Гонтаревой и Коломойском?
      В начале августа 2019 года ГПУ вызвала Гонтареву, живущую в Лондоне, на допрос в качестве подозреваемой по делу о легализации группировкой олигарха Сергея Курченко денег окружения президента-беглеца Виктора Януковича. Однако Гонтарева заявила, что не пойдет на допрос, зато ждет следователей в Лондоне.

      Также олигарх Игорь Коломойский собирается судиться с экс-главой Нацбанка Валерией Гонтаревой. Сейчас он консультируется с юристами и находится "на стадии предсудебной подготовки".

      blog_ava
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      Теги: Новости Украины Владимир Зеленский Игорь Коломойский Новости политики Поджог дома Гонтаревой
      Источник: 24 канал
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