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      Коломойський очікував значно більшого після інавгурації Зеленського, – політолог

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      Коломойський очікував значно більшого після інавгурації Зеленського, – політолог
      Коломойський очікував значно більшого після інавгурації Зеленського, – політолог / Колаж 24 каналу

      Олігарх Ігор Коломойський, якого деякі експерти пов'язують з Володимиром Зеленським, очікував чогось більшого для себе особисто після інавгурації Президента України.

      Таку думку висловив політолог Олег Рибачук в етері 24 каналу у програмі "Політична анатомія".

      Читайте також: Коломойський отримує кайф від конфліктів, – експерт про ситуацію з Гонтаревою

      "Зв’язок Зеленського з Коломойським завжди є фактором ризику. А підпал будинку Гонтаревої підриває переговорну позицію Зеленського у Вашингтоні, бо йому доведеться знову відхрещуватися", – наголошує Рибачук.

      А політолог Володимир Фесенко зазначив, що Коломойський отримує кайф від конфліктів. Тому коли його щось дратує, то його не цікавлять наслідки, він просто викидає емоції.

      Коли його журналісти запитували в кулуарах, він не приховував негативних емоцій, навіть образ не тільки на адресу Гонтаревої. Мені здається, що Коломойський зараз починає війну з ліберальним крилом в команді Зеленського,
      – вважає Фесенко.

      Натомість політолог Олег Рибачук заявив, що Коломойський очікував значно більшого після інавгурації Зеленського.

      "Мені здається, що він просто вже лізе до журналістів спеціально. Йому просто бракує реального впливу. За своє життя раніше він дав менше інтерв’ю, ніж зараз. Бо тоді він більше впливав", – відповів Рибачук.

      Але з іншого боку, Коломойський потрібний Зеленському, він потрібний партнер. Зараз головний медійний канал, який працює на інтереси Зеленського, 1+1. Тому відмовитися від підтримки Коломойського президент не може, – додав Фесенко.

      Що відомо про Гонтареву та Коломойського? На початку серпня 2019 року ГПУ викликала Гонтареву, яка живе у Лондоні, на допит як підозрювану у справі про легалізацію угрупованням олігарха Сергія Курченка грошей оточення президента-втікача Віктора Януковича. Проте Гонтарева заявила, що не піде на допит, натомість чекає на слідчих у Лондоні.

      Також олігарх Ігор Коломойський збирається судитися з ексголовою Нацбанку Валерією Гонтаревою. Зараз він консультується з юристами та перебуває "на стадії передсудової підготовки".

      blog_ava
      Надія Савченко працює на каналі Медведчука
      сьогодні
      10958
      Теги: Володимир Зеленський Новини України Новини політики Ігор Коломойський Підпал будинку Гонтаревої
      Джерело: 24 канал
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