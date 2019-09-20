Інтерес Коломойського – не платити по боргах: як може вирішитися проблема з "Приватбанком"

Про справу "Приватбанку", стосунки Володимира Зеленського з олігархом Ігорем Коломойським, про його причетність до підпалу будинку ексглави НБУ Валерії Гонтаревої, про Держбюджет-2020 та про ринок землі – в ефірі ток-шоу "Політична анатомія" обговорили нардеп Володимир Цабаль, політолог Володимир Фесенко, політичний експерт Тарас Семенюк та економічний оглядач Андрій Яніцький.

Про підпал будинку Гонтаревої та причетність Коломойського

Андрій Яніцький: Ймовірніше за все, це діло рук олігарха Ігоря Коломойського, або ж його прибічників.

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Олег Рибачук: Існує припущення Коломойського, за яким нібито сама Гонтарева кинулась під машину та спалила свій будинок, аби отримати політичний притулок у Британії. Але у цьому немає сенсу, бо ж ексочільниця Нацбанку наразі спокійно живе і працює у Лондоні, і їй непотрібно йти на такі жертви.

Однак не варто забувати та про декілька справ, які відкрило ДБР проти Гонтаревої. Нагадаємо, що вона є підозрюваною у справі про легалізацію угрупованням олігарха Сергія Курченка грошей оточення президента-втікача Віктора Януковича. І якщо звинувачення будуть підтверджені, то Україна може вимагати екстрадицію.

І у цьому випадку, як наголосив ведучий Артем Овдієнко, Гонтаревій дійсно знадобиться політичний притулок. Він підкреслив, що отримання політичного притулку від Британії означає величезний захист і безпеку.



Валерія Гонтарева та Ігор Коломойський

Олег Рибачук: Вона може просто попросити про притулок, бо ж вона там (у Британії, – 24 канал) працює, у неї там компанія, вона платить податки. Тож я собі слабо уявляю навіщо їй кидатися під машину. Хоча, можливо, вона хоче показати, що їй потрібен той притулок.

Володимир Цабаль: Гонтарева багато зробила у банківському секторі країни, і перейшла дорогу не лише Коломойському. Список людей дуже великий, через це наше слідство має розслідувати всі можливі варіанти.

Володимир Фесенко: В українській політиці не дивина, коли політиків переслідують за їхні дії. До прикладу, будинок лідера "Самопомочі" та мера Львова Андрія Садового невідомі обстріляли з гранатомета. Згідно з громадською думкою, Коломойський – підозрюваний номер 1. Це пов'язано з тим, що він неодноразово публічно висловлював критичні зауваження на адресу Гонтаревої. Фактично це були погрози. Але тут є нюанс. Коломойський – це людина, яка отримує кайф від конфліктів.



Напади на Гонтареву та її рідних / Інфографіка 24 каналу

Тарас Семенюк: Bloomberg написав про те, що сталася така ситуація і це може відбитися на рейтингу України. Навіть показали рейтинг, як впали українські облігації. Також це ж місія МВФ має приїжати або вже приїхала. Це ж не просто так стається. Пригадаємо, коли вони приїжджали, завжди ставалися якійсь цікаві акції, конфлікт. Політичний скандал, демарш або якесь загострення на фронті.

Тарас Семенюк: Очевидно, що є ціль на щось вплинути та показати. Ми знаємо, що олігарх Ігор Коломойський воює проти МВФ. Тобто, в нього є свої претензії. Можливо, й ця історія була так створена. Будинок ж не палили з людьми, палили тоді, коли нікого не було. Це не складно зробити. Проте давайте слідкувати за наслідками – Finansial Times написав та висловилися провідні експерти та інші реакції. Можливо, хтось і добивається такої реакції міжнародних партнерів та показати Україну в невигідному світлі.

Про справу "Приватбанку"

Володимир Фесенко: Західні партнери, зокрема Міжнародний валютний фонд та європейські структури, не просто радили, а фактично вимагали вирішити проблему з "Приватбанком". Адже це була міна сповільненої дії, яка могла підірвати всю фінансову банківську систему. Мені здається, що конфлікт виник не через повернення грошей. Сумніваюсь, що повернуть. Інтерес Коломойського, він навіть десь про це сам сказав, – не платити по боргах.

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Володимир Цабаль: Не всі українці розуміють, що означає "держава докапіталізувала банк". Простими словами, звичайні українці, приблизно 10 мільйонів клієнтів дали "Приватбанку" гроші, які колишні акціонери самі собі дали в кредити. Всі ці контракти існують. Те, що вони не виплачувалися й те, що держава поклала свої гроші у вигляді облігацій, аби люди не втратили свої 155 мільярдів, не означає, що ті кредити анулювалися.



Приватбанк

Володимир Цабаль: Це називається "погані кредити". Тобто ті, які не працюють. Вони є, пеня нараховується, але пов'язані з колишніми акціонерами компанії, яким вони давалися, їх не віддають. Інтерес колишніх акціонерів полягає у тому, щоб все це просто забути. "Колишні акціонери "Приватбанку" намагаються все так подати, що забрали банк, у який вони вклали 2 мільярди. Так, вони дійсно втратили цей капітал. Але вони позбулися боргів на понад 7 мільярдів.

Андрій Яніцький: У багатьох країнах були ситуації, коли колишніх власників банку звинувачували в тому, що вони вивели гроші. Проте вони не казали, що в них забрали банк, були лише розбіжності в сумах. А от в Україні ситуація інша: розбіжності є ще й у реальностях.

Володимир Фесенко: Теперішня влада може спробувати домовитися щодо справи "Приватбанку", аби зменшити негативні моменти та ризики. Однак проблема полягає в тому, що Коломойський не заспокоїться. Він поки що не став, але стає, процес продовжується, головним болем для Зеленського. І чим далі, тим більше. Я вже чув, що у президента та його команди є певна втома від Коломойського.



Володимир Зеленський

Тарас Семенюк: Якщо Коломойський буде здобувати перемогу у справах щодо "Приватбанку", це одразу негативно вплине на рейтинг Володимира Зеленського. Президент це прекрасно розуміє.

Володимир Цабаль: Скоріше за все всі ці судові тяганини буде заморожені. Тема "Приватбанку" дуже токсична. Якщо будуть якісь поступки, МВФ виступатиме проти, на його стороні буде й міністр фінансів.

Про Коломойського та Зеленського

Олег Рибачук: Зв’язок Зеленського з Коломойським завжди є фактором ризику. А підпал будинку Гонтаревої підриває переговорну позицію Зеленського у Вашингтоні, бо йому доведеться знову відхрещуватися.

Володимир Фесенко: Коломойський отримує кайф від конфліктів. Тому коли його щось дратує, то його не цікавлять наслідки, він просто викидає емоції. Коли його журналісти запитували в кулуарах, він не приховував негативних емоцій, навіть образ не тільки на адресу Гонтаревої. Мені здається, що Коломойський зараз починає війну з ліберальним крилом в команді Зеленського.



Коломойський та Зеленський

Олег Рибачук: Коломойський очікував значно більшого після інавгурації Зеленського. Мені здається, що він просто вже лізе до журналістів спеціально. Йому просто бракує реального впливу. За своє життя раніше він дав менше інтерв’ю, ніж зараз. Бо тоді він більше впливав.

Володимир Фесенко: Але з іншого боку, Коломойський потрібний Зеленському, він потрібний партнер. Зараз головний медійний канал, який працює на інтереси Зеленського, 1+1. Тому відмовитися від підтримки Коломойського президент не може.

Про Держбюджет-2020

Володимир Цабаль: Держбюджет на 2020 рік внесли той, який починав писатися за попереднього уряду. Але я впевнений, що зараз паралельно ведеться дві роботи. З одного боку, був підготовлений збалансований варіант бюджету, який далекий від того, що буде представлено в другому читанні. А з іншого боку, йде робота, щоб відобразити ті пріоритети, які поставив президент новому уряду в тому бюджеті.



На ремонт доріг у 2020 році виділять рекордну суму / Інфографіка 24 каналу

Володимир Цабаль: Зокрема, в оборонній сфері видно, що вирішили піти шляхом, що поки нічого не зрозуміло, тому вони просто скопіювали бюджет попереднього року. Програма там повністю скопійована, лише відрізняється одним проєктом по транспортному забезпеченню. Його політсила має багато коментарів і по освітньому бюджету.

Андрій Яніцький: Чому держбюджет вносили в неробочий день – неділю, 15 вересня? Це не спрацював "грізний" тон Зеленського. Насправді в Україні є бюджетний кодекс, де розписані всі дати, і там було написано, що до 15 вересня мали внести держбюджет, тому вони мусили це зробити.