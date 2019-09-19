Можливо, хтось хоче показати Україну в невигідному світлі, – експерт про будинок Гонтаревої
Невідомі підпалили будинок колишньої очільниці Національного банку України Валерії Гонтаревої. Політичний експерт Тарас Семенюк заявив, що потрібно дивитися на наслідки цієєї ситуації та як відреагували ринки.
Таку думку він висловив у етері програми "Політична анатомія".
Він розповів, що Bloomberg написав про те, що сталася така ситуація і це може відбитися на рейтингу України. Навіть показали рейтинг, як впали українські облігації.
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"Також це ж місія МВФ має приїжати або вже приїхала. Це ж не просто так стається. Пригадаємо, коли вони приїжджали, завжди ставалися якійсь цікаві акції, конфлікт. Політичний скандал, демарш або якесь загострення на фронті", – згадав Тарас Семенюк.
Очевидно, що є ціль на щось вплинути та показати. Ми знаємо, що олігарх Ігор Коломойський воює проти МВФ. Тобто, в нього є свої претензії. Можливо, й ця історія була так створена. Будинок ж не палили з людьми, палили тоді, коли нікого не було. Це не складно зробити,
– заявив поілтичний експерт.
"Проте давайте слідкувати за наслідками – Finansial Times написав та висловилися провідні експерти та інші реакції. Можливо, хтось і добивається такої реакції міжнародних партнерів та показати Україну в невигідному світлі", – підсумував Тарас Семенюк.
Що відомо про напади на Валерію Гонтареву
На початку вересня у Лондоні, де вона зараз живе та працює, Валерію Гонтареву на пішохідному переході збив автомобіль. За деякий час екс-очільниця НБУ вже заявила, що машину її невістки та повної тезки спалили. А нещодавно під Києвом підпалили будинок, який належить держслужбовиці.
Зауважимо, що всі ці події відбуваються на тлі викликів Гонтаревої до ГПУ та ДБР, а також обшуків у її українських помешканнях. Гонтарева є підозрбваною у справі про легалізацію угрупованням олігарха Сергія Курченка грошей оточення президента-втікача Віктора Януковича.
Колишня голова Нацбанку, зі свого боку, говорить про погрози та натякає, що до цих нападів є причетними ексвласник "Приватбанку" Ігор Коломойський і заступник голови Адміністрації президента Віктора Януковича Андрій Портнов.