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      Возможно, кто-то хочет показать Украину в невыгодном свете, – эксперт про дом Гонтаревой

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      Поджог дома Гонтаревой
      Поджог дома Гонтаревой / Фото из открытых источников

      Неизвестные подожгли дом бывшей главы Национального банка Украины Валерии Гонтаревой. Политический эксперт Тарас Семенюк заявил, что нужно смотреть на последствия этой ситуации и как отреагировали рынки.

      Такое мнение он высказал в эфире программы "Политическая анатомия".

      Он рассказал, что Bloomberg написал о том, что произошла такая ситуация и это может отразиться на рейтинге Украины. Даже показали рейтинг, как упали украинские облигации.

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      "Также миссия МВФ должна приезжать или уже приехала. Это же не просто так происходит. Вспомним, когда они приезжали, всегда какие-то происходили интересные акции, конфликты. Политический скандал, демарш или какое-то обострение на фронте", – вспомнил Тарас Семенюк.

      Очевидно, что есть цель на что-то повлиять и показать. Мы знаем, что олигарх Игорь Коломойский воюет против МВФ. То есть, у него есть свои претензии. Возможно, и эта история была так создана. Дом же не жгли с людьми, жгли тогда, когда никого не было. Это не сложно сделать,
      – заявил поилтический эксперт.

      "Однако давайте следить за последствиями – в Financial Times написали и высказались ведущие эксперты и другие реакции. Возможно, кто-то и добивается такой реакции международных партнеров и показать Украину в невыгодном свете", – подытожил Тарас Семенюк.

      Что известно о нападениях на Валерию Гонтареву

      В начале сентября в Лондоне, где она сейчас живет и работает, Валерию Гонтареву на пешеходном переходе сбил автомобиль. Через некоторое время экс-глава НБУ уже заявила, что машину ее невестки и полной тезки сожгли. А недавно под Киевом подожгли дом, который принадлежит госслужащей.

      Заметим, что все эти события происходят на фоне вызовов Гонтаревой в ГПУ и ГБР, а также обысков в ее украинских жилищах. Гонтарева является подозреваемой по делу о легализации группировкой олигарха Сергея Курченко денег окружения беглого президента Виктора Януковича.

      Бывшая глава Нацбанка, со своей стороны, говорит об угрозах и намекает, что к этим нападениям причастны экс-владелец "Приватбанка" Игорь Коломойский и заместитель главы Администрации президента Виктора Януковича Андрей Портнов.

      гонтарева коломойський
      Нападения на Гонтареву и ее родных / Инфографика 24 канала

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      Теги: Новости Украины Новости политики Поджог дома Гонтаревой МВФ Игорь Коломойский Валерия Гонтарева
      Источник: 24 канал
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