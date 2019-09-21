Якщо суд прийме рішення на користь Коломойського, Зеленський стане його спільником, – Фурса

Зараз Коломойський хоче зробити все, щоб Україна припинила його переслідувати в Лондоні, що дозволить йому розморозити свої активи. Тому він запропонував компроміс, щоб його відпустили. І, на жаль, тепер про можливий компроміс говорять найвищі чиновники країни.

Про це розповів фінансовий аналітик Сергій Фурса у своєму відеоблозі "Фінансова грамотність" на 24 каналі.

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"Окружний адміністративний суд повинен скоро прийняти рішення за позовом Коломойського. І очевидно, що це буде політичне рішення української влади", – наголосив Фурса.

За його словами, якщо в цьому суді апеляція визнає націоналізацію незаконною, то це буде означати, що українським президентом прийнято рішення про компроміс з Коломойським.

Зараз у президента величезна влада. І вона ж є величезною відповідальністю. І в даному випадку його відповідальність – не укладати угоду з дияволом. Якщо суд прийме рішення на користь Коломойського – угода з дияволом буде скріплена підписом. А сам Зеленський стане спільником Коломойського,

– заявив експерт.

Чи можна виграти від угоди з дияволом? Ні, вважає Фурса, навіть отримавши короткострокові плюси.

"І економічне зростання зміниться втечею всіх і вся, що відіб'ється і на курсі гривні і на доходах населення. А сам укладач угоди стане назавжди рабом диявола, адже він тепер пов'язаний з ним одним злочином", – додав фінансовий аналітик.

Дивіться повний випуск відеоблогу "Фінансова грамотність" за 21 вересня 2019

Чому Україна націоналізувала "Приватбанк"?Він був і є найбільшим банком в Україні за обсягом активів. Після того, як у банківській системі країни сталася криза, уряд 18 грудня 2016 року ухвалив рішення про націоналізацію "Приватбанку".



Кабмін тоді послався на пропозицію Національного банку і колишніх акціонерів "Приватбанку", найбільшими з яких на той час були Ігор Коломойський і Геннадій Боголюбов. Після націоналізації "Приватбанку" обоє втратили свої акції та назвали націоналізацію незаконною.