00:40
17 апр 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоровье Спорт Вкусно Дом Семья Auto Инвестиции Учеба Likar Покер Дизайн Афиша
      more
      ОБМЕН ПЛЕННЫМИ КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19 ПАСХА
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      ОБМЕН ПЛЕННЫМИ КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19 ПАСХА

      Если в церковь пойдут 11% украинцев – это 3 миллиона, – руководитель соцгруппы "Рейтинг"

      - Читати новину українською

      Согласно данным социологического опроса группы "Рейтинг" за 10 – 12 апреля идти в церковь на Пасху планировали 11% украинцев. 4% намеревались посетить богослужение, просто посвятить корзину – 7%.

      Если рассмотреть это количество в абсолютных цифрах – это очень много. Такое мнение в прямом эфире 24 канала высказал руководитель социологической группы "Рейтинг" Алексей Антипович.

      Обратите внимание Игнорирование карантина на Пасху: серьезные последствия, которые грозят украинцам

      Даже если взять условную цифру в 30 миллионов человек избирательного возраста (18 лет и старше) – это под 3 миллиона. Я надеюсь, что эта цифра сейчас уже меньше. Ведь опрос делался чуть раньше,
      – отметил он.

      И добавил, что власть делает все возможное, чтобы сдержать украинцев – чтобы они остались дома. "Будем надеяться, что мы пройдем и этот определенный пиковый момент активности украинцев. И карантин тогда будет эффективнее", – добавил руководитель "Рейтинга".

      Интересно! Больше всего тех, кто хочет принять непосредственное участие в литургиях и освящении куличей – среди жителей Запада, крестьян, верующих московского патриархата и УГКЦ.

      Социолог также отметил: в опросах был вопрос о том, ограничили ли украинцы выход из дома в связи с карантинными мерами. Подавляющее большинство ответило, что да.

      Однако на следующий вопрос, как часто в течение последних дней выходили из дома, отвечают, что минимум один раз в день выходили половина украинцев,
      – подчеркнул Антипович.

      И добавил, что говорить о настоящем соблюдении карантина и законопослушности украинцев – несколько преувеличено. Хотя и можно понять тех людей, которым нужно что-то купить. Они стараются придерживаться очереди, надевают маски и перчатки, пользуются антисептиками.

      "Но, конечно, есть определенная часть людей, которая пренебрегает мерами безопасности. В начале пандемии мы фиксировали, что половина украинцев переживали из-за COVID-19. Зато половина считала, что это – надуманная проблема", – пояснил Антипович.

      Руководитель Социологической группы "Рейтинг" отметил, что сейчас показатели свидетельствуют о том, что украинцы переживают за свою безопасность и безопасность своих близких. Однако не все точно выполняют указания власти или придерживаются введенных для борьбы с коронавирусом мер.

      Как Церковь рекомендует праздновать Пасху?УГКЦ и ПЦУ призывают людей оставаться дома и посмотреть литургию онлайн. УГКЦ провозгласила диспенсацию, которая касается обязанности верующих во время пасхального поста приступать к таинствам причастия и исповеди. В Патриаршем Соборе Воскресения Христова УГКЦ будут освящать пасхальные блюда с соблюдением всех норм на улице в течение субботы.

      Как освятить пасхальные корзины дома – читайте по ссылке.

      Автор: Ирина Буртык
      Теги: Пасха Карантин в Украине 2020 Коронавирус COVID-19 Коронавирус в Украине Новости Украины Религия Социологическое исследование
      Комментарии

      Читайте также

      16 апреля , 20:09 Украинские исследователи сделали прогноз, сколько граждан заболеют COVID-19 до лета
      Лікування 6654
      16 апреля , 18:30 Ольга Буславец временно будет возглавлять Минэнергетики: что о ней известно
      Новини України 6155
      16 апреля , 19:22 Разумков подписал изменения в бюджет-2020, слово – за президентом
      Новини України 16469
      16 апреля , 19:02 Назвали страну, которая лучше всех борется с коронавирусом
      Лікування 3812
      16 апреля , 18:00 Страстная пятница: что можно и нельзя делать в этот день – традиции и обычаи украинцев
      Традиції 83884
      16 апреля , 20:51 Новости о коронавирусе 16 апреля: новый симптом COVID-19 и пик в Украине в мае
      Новини України 12483
      16 апреля , 17:57 Рынки во Львове будут работать до субботы: Садовый объяснил детали
      Новини України 5494
      16 апреля , 23:39 Дым из Чернобыльской зоны пошел на Киев: воздух в столице самый загрязненный в мире – видео
      Новини України 7590
      powered by lun.ua
      Предложения партнеров
      Комментарии
      Последние Новости
      Больше новостей
      Публикации
      16 апреля , 20:00 Эпоха коронавируса: как демократия проходит проверку эпидемией
      Леонід Швець
      16 апреля , 17:30 Что делать, если скорая помощь отказывается приезжать: советы юриста
      Олександр Бевза