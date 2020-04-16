Если в церковь пойдут 11% украинцев – это 3 миллиона, – руководитель соцгруппы "Рейтинг"

Согласно данным социологического опроса группы "Рейтинг" за 10 – 12 апреля идти в церковь на Пасху планировали 11% украинцев. 4% намеревались посетить богослужение, просто посвятить корзину – 7%.

Если рассмотреть это количество в абсолютных цифрах – это очень много. Такое мнение в прямом эфире 24 канала высказал руководитель социологической группы "Рейтинг" Алексей Антипович.

Обратите внимание Игнорирование карантина на Пасху: серьезные последствия, которые грозят украинцам

Даже если взять условную цифру в 30 миллионов человек избирательного возраста (18 лет и старше) – это под 3 миллиона. Я надеюсь, что эта цифра сейчас уже меньше. Ведь опрос делался чуть раньше,

– отметил он.

И добавил, что власть делает все возможное, чтобы сдержать украинцев – чтобы они остались дома. "Будем надеяться, что мы пройдем и этот определенный пиковый момент активности украинцев. И карантин тогда будет эффективнее", – добавил руководитель "Рейтинга".

Интересно! Больше всего тех, кто хочет принять непосредственное участие в литургиях и освящении куличей – среди жителей Запада, крестьян, верующих московского патриархата и УГКЦ.

Социолог также отметил: в опросах был вопрос о том, ограничили ли украинцы выход из дома в связи с карантинными мерами. Подавляющее большинство ответило, что да.

Однако на следующий вопрос, как часто в течение последних дней выходили из дома, отвечают, что минимум один раз в день выходили половина украинцев,

– подчеркнул Антипович.

И добавил, что говорить о настоящем соблюдении карантина и законопослушности украинцев – несколько преувеличено. Хотя и можно понять тех людей, которым нужно что-то купить. Они стараются придерживаться очереди, надевают маски и перчатки, пользуются антисептиками.

"Но, конечно, есть определенная часть людей, которая пренебрегает мерами безопасности. В начале пандемии мы фиксировали, что половина украинцев переживали из-за COVID-19. Зато половина считала, что это – надуманная проблема", – пояснил Антипович.

Руководитель Социологической группы "Рейтинг" отметил, что сейчас показатели свидетельствуют о том, что украинцы переживают за свою безопасность и безопасность своих близких. Однако не все точно выполняют указания власти или придерживаются введенных для борьбы с коронавирусом мер.

Как Церковь рекомендует праздновать Пасху?УГКЦ и ПЦУ призывают людей оставаться дома и посмотреть литургию онлайн. УГКЦ провозгласила диспенсацию, которая касается обязанности верующих во время пасхального поста приступать к таинствам причастия и исповеди. В Патриаршем Соборе Воскресения Христова УГКЦ будут освящать пасхальные блюда с соблюдением всех норм на улице в течение субботы.



Как освятить пасхальные корзины дома – читайте по ссылке.