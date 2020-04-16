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      ОБМІН ПОЛОНЕНИМИ КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 ВЕЛИКДЕНЬ
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      ОБМІН ПОЛОНЕНИМИ КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 ВЕЛИКДЕНЬ

      Якщо до церков підуть 11% українців – це 3 мільйони, – керівник соцгрупи "Рейтинг"

      - Читать новость на русском

      Згідно з даними соціологічного опитування групи "Рейтинг"за 10 – 12 квітня йти до церкви на Великдень планували 11% українців. 4% мали намір відвідати богослужіння, просто посвятити кошик – 7%.

      Якщо розглянути цю кількість в абсолютних цифрах – це дуже багато. Таку думку у прямому ефірі 24 каналу висловив керівник соціологічної групи "Рейтинг" Олексій Антипович.

      Зверніть увагу Ігнорування карантину на Великдень: серйозні наслідки, які загрожують українцям

      Навіть якщо взяти умовну цифру в 30 мільйонів людей виборчого віку (18 років і старше) – це під 3 мільйони. Я сподіваюсь, що ця цифра зараз вже є меншою. Адже опитування робилося трохи раніше,
      – зазначив він.

      Й додав, що влада робить все можливе, аби стримати українців – щоб вони залишилися вдома. "Будемо сподіватися, що ми пройдемо і цей певний піковий момент активності українців. І карантин тоді буде ефективнішим", – додав керівник "Рейтингу".

      Цікаво! Найбільше тих, хто хоче взяти безпосередню участь у літургіях і освяченні пасок – серед жителів Заходу, селян, вірян московського патріархату та УГКЦ. 

      Соціолог також зазначив: у опитуваннях було питання про те, чи обмежили українці вихід з дому у зв'язку з карантинними заходами. Переважна більшість відповіла, що так. 

      Проте на наступне питання, як часто протягом останніх днів виходили з дому, відповідають, що мінімум один раз в день виходила половина українців,
      – підкреслив Антипович.

      Й додав, що говорити про справжнє дотримання карантину та законослухняність українців – дещо перебільшено. Хоча й можна зрозуміти тих людей, яким потрібно щось придбати. Вони стараються дотримуватися черги, вдягають маски та рукавиці, користуються антисептиками.

      "Але, звичайно, є певна частина людей, яка нехтує заходами безпеки. На початках пандемії ми фіксували, що половина українців переживали через COVID-19. Натомість половина вважала, що це – надумана проблема", – пояснив Антипович.

      Керівник соціологічної групи "Рейтинг" наголосив, що наразі показники свідчать про те, що українці переживають за свою безпеку та безпеку своїх близьких. Проте не всі достеменно виконують вказівки влади чи дотримуються запроваджених для боротьби з коронавірусом заходів.

      Як Церква рекомендує святкувати Великдень? УГКЦ та ПЦУ закликають людей залишатись вдома та подивитись літургію онлайн. УГКЦ проголосила диспензу, яка стосується обов'язку вірян у час великоднього посту приступати до таїнств причастя і сповіді. У Патріаршому Соборі Воскресіння Христового УГКЦ освячуватимуть великодні страви з дотриманням усіх норм на вулиці упродовж суботи.

      Як освятити пасхальні кошики вдома – читайте за посиланням.

      Автор: Ірина Буртик
      Теги: Великдень Карантин в Україні 2020 Коронавірус COVID-19 Коронавірус в Україні Новини України Релігія Соціологічне дослідження
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