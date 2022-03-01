ЕСПЧ обнародовал решение указать России воздержаться от нападений на население Украины
1 марта 2022 , 17:38Читати новину українською
Источник:Интерфакс-Украина
Европейский суд по правам человека принял решение указать правительству России, что необходимо воздерживаться от военных нападений на гражданское население и гражданские объекты.
Соответствующее решение ЕСПЧ обнародовало во вторник, 1 марта.
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Кроме того, нужно воздержаться от нападений на:
- жилые помещения,
- автомобили скорой помощи,
- другие особо охраняемые гражданские объекты, такие как школы и больницы.
А также немедленно обеспечить безопасность медицинских учреждений, персонала и автомобилей скорой помощи на территории, подвергшейся нападению или осаде российских войск.