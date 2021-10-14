По версии ЕСПЧ увольнение Самсина привело к нарушению его прав.

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В частности, суд признал нарушение Украиной статьи 8 о праве на уважение частной и семейной жизни Европейской конвенции по правам человека. ЕСПЧ постановил, что меры, предусмотренные законом о люстрации и наложенные на заявителя "не были необходимы в демократическом обществе".

Украина должна выплатить компенсацию

ЕСПЧ постановил, что Украина должна выплатить Самсину:

5 тысяч евро морального вреда,

1 500 евро судебных издержек.

Обратите внимание! Игорю Самсину запретили работать на государственной службе до конца 2024 года, а его имя внесли в общедоступный люстрационный реестр.

Добавим, что произошло это в рамках закона о люстрации. Его приняли с целью устранения негативных сдвигов в государственной службе в период правления бывшего президента Виктора Януковича.

Закон систематически применялся к определенным категориям государственных служащих, которые были на должностях в период с 2010 по 2014 год.

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ЕСПЧ неоднократно критиковал положения документа: определение люстрации определили слишком широким. В Минюсте заявили, что хотели бы сузить механизм применения люстрации.